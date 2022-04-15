傅孟柏變身「人體鋼管」　曾之喬繞三圈不落地

如果生命可以訂價，你值多少？全新黑色犯罪電影《售命》由新銳導演鄧仲謀編導，金鐘視帝傅孟柏、戲劇女神曾之喬、金鐘女配蔡淑臻、大馬視帝李銘忠等實力派金獎陣容攜手主演，聯手打造今年最狂、最超乎想像的黑色荒誕之作，電影將於4月29日全台上映！本片男女主角找來傅孟柏、曾之喬這對高顏值組合，在《售命》中首度合作的兩人有許多令人驚豔的演出，為了培養兩人的親密感與默契，導演特地在拍攝前出了一道「親密肢體遊戲」功課，請身高186的傅孟柏變身「人體鋼管」，讓曾之喬爬上身自繞三圈不落地，而這個親密互動成功讓兩人距離瞬間拉近，連傅孟柏本身都直呼神奇！不僅如此，傅孟柏還坦言，片中有一場抱著喬喬大街狂奔的戲，不僅跑到腿軟，某顆鏡頭還差點直接飛撞攝影機害曾之喬手臂瘀青，讓傅孟柏自責不已，但喬喬卻安慰表示：「傅孟柏很慘，動不動就要被捅被踢，全身是血還要抱著我跑，真的很辛苦。」
全新犯罪電影《售命》找來傅孟柏、曾之喬這對高顏值組合擔任男女主角，兩人首度在大銀幕互飆演技。其中男主角傅孟柏雖擁有186公分的模特兒身形，卻反差地將主角阿良的「魯蛇感」詮釋得相當傳神，並且和女主角曾之喬有不少親密的互動演出。而為了營造兩人的親密感，導演鄧仲謀特地請他們完成一項親密的「肢體遊戲」。傅孟柏必須變成「人體鋼管」，喬喬則須爬到他身上自轉三圈，且全程不能落地，只有傅孟柏可以從旁協助。導演鄧仲謀表示這是他無意間在網路上看到的國外劇組的肢體互動課程，他表示：「要完成這個練習雙方必須要培養合作和親密度，但真的還滿有用的，做完這個功課後，他們就比較不怕碰到對方。」而傅孟柏本人則坦言：「真的滿神奇的，結束之後我和喬喬的互動就更自在了。」
談起這次《售命》中與曾之喬的合作，傅孟柏坦言對一場「大街狂奔戲」印象深刻且充滿愧疚，這場戲他必須抱著失去意識、全身癱軟的喬喬在大街狂奔，為此拍了整整一晚。傅孟柏坦言拍攝當天，他先是信誓旦旦地對喬喬喊話：「妳放心，我絕對不會讓妳受傷！」沒想到開拍後還是數度跑到腿軟，他表示：「一想到她的生命安全就掌握在我手裡，腎上腺素還是激發出來，想把這場戲拍好。」儘管自信滿滿，卻沒料到其中一顆鏡頭因場務組突然喊停，讓兩人幾乎是飛撞上攝影機，事後傅孟柏驚恐回憶道：「當下覺得超恐怖，深怕她受傷，我已經用盡全力剎車，但她手臂還是撞到瘀青。」然而曾之喬本人卻笑著表示：「那天我演得很輕鬆啊，而且我非常相信他，全身都很放鬆。」卻也忍不住替傅孟柏叫屈：「他就很慘啊，動不動就要被捅刀、被踢，尤其這場戲他全身是血，還要抱著我在大街上跑，真的是滿辛苦的。」
二十七歲的厭世保險員阿良（傅孟柏 飾）一天到晚都在想要怎麼死，生命對他而言只是不停重複跳針，直到某天撿到日本文豪三島由紀夫的遺作《性命出售》他才想通...就算要關門大吉，也應該先來個清倉大拍賣！可是沒想到這條命在網上竟然乏人問津，就在他心灰意冷之際，阿良得知鄰居陳瑜真（曾之喬 飾）的兒子命在旦夕需要心臟移植，正當他猶豫是否捐出心臟時，一位美豔女總裁沈晶（蔡淑臻 飾）開出天價要買阿良的命做人體實驗，同時又冒出一位黑道老大派出殺手鬼臂（李銘忠 飾）綁架了他父母威脅他賣命。阿良沒萬萬沒料到他一文不值的生命，現在竟然大家搶著要！？但命就一條，阿良要如何全身而退呢？《售命》將於2022年4月29日全台上映。（編輯：楊穎軒）