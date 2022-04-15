蘋果悄悄開賣iPad Air 5！內行都說「夠用」：不必買Pro

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- 搭載 M1 晶片，與前一代 iPad Air 相比，效能提升最高可達 60%，繪圖效能提升達 2 倍。
- 10.9 吋 Liquid Retina全螢幕設計
- Touch ID置於 iPad Air 的頂端按鈕
- 支援「人物居中」 1,200 萬像素超廣角前置相機，讓使用者能保持在畫面裡。當其他人加入時，相機也會偵測到，並將鏡頭拉遠。
- USB-C 連接埠比上一代速度提升最高可達 2 倍，數據傳輸速度每秒可達 10Gbps，因此能更快匯入大型照片和影片。
- 有五種顏色：太空灰色、星光色、粉紅色、紫色和全新藍色。
- 相容於第 2 代 Apple Pencil與內建觸控式軌跡板的懸浮式設計巧控鍵盤
而多數人還是覺得「平版還是娛樂用」、「蘋果通用控制讓iPad有更多附加價值，但是mac才是生產力。」、「只要跑的還是iPadOS就還是大號手機！」甚至直言：「iPad Pro都沒取代，Air好意思？」、「去買筆電不要再妄想了。」
但蘋果相關的業內人士觀察，這次iPad Air 5使用Apple M1系統、USB-C，傳輸速度更快，圖像跟運算直逼Mac等級，功能強大，可能不必買到Pro，Air就夠用了，預料也會吸引一波買氣。