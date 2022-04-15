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蘋果悄悄開賣iPad Air 5！內行都說「夠用」：不必買Pro

▲蘋果無預警在台開賣iPad Air 5，Wi-Fi版則要再等等才會上市 。(圖／翻攝蘋果官網)
▲蘋果無預警在台開賣iPad Air 5，Wi-Fi版則要再等等才會上市 。(圖／翻攝蘋果官網)

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-15 07:00:00

美國蘋果公司在3月舉辦2022年首場發表會，會中共發表了M1處理器iPad Air 5，日前就陸續傳出即將開賣，果真如此，台灣蘋果官網默默上架了！這次由行動網路版本率先開賣，64GB售價22900元，256GB售價27900元，下單後最快4/29到貨，目前無法支援直營店取貨，至於Wi-Fi 版目前官網顯示暫未發售，Wi-Fi版售價 17900 起。

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重點功能

  • 搭載 M1 晶片，與前一代 iPad Air 相比，效能提升最高可達 60%，繪圖效能提升達 2 倍。
  • 10.9 吋 Liquid Retina全螢幕設計
  • Touch ID置於 iPad Air 的頂端按鈕
  • 支援「人物居中」 1,200 萬像素超廣角前置相機，讓使用者能保持在畫面裡。當其他人加入時，相機也會偵測到，並將鏡頭拉遠。
  • USB-C 連接埠比上一代速度提升最高可達 2 倍，數據傳輸速度每秒可達 10Gbps，因此能更快匯入大型照片和影片。
  • 有五種顏色：太空灰色、星光色、粉紅色、紫色和全新藍色。
  • 相容於第 2 代 Apple Pencil與內建觸控式軌跡板的懸浮式設計巧控鍵盤
▲iPad Air 5開賣。(圖／翻攝官網)
▲iPad Air 5由行動網路版本率先開賣，64GB售價22900元，256GB售價27900元，下單後最快4/29到貨，目前無法支援直營店取貨。(圖／翻攝官網)
但iPad Air 5真的有辦法取代電腦嗎？網友認為，雖然不會完全取代，但現在上課的確看到不少人都是用平板做筆記，反觀電腦越來越少人用，且平板有兩大超強優勢「輕巧、續航力高」，電量可以讓學生整天上課使用，資料回去再用桌機或筆電整理。

而多數人還是覺得「平版還是娛樂用」、「蘋果通用控制讓iPad有更多附加價值，但是mac才是生產力。」、「只要跑的還是iPadOS就還是大號手機！」甚至直言：「iPad Pro都沒取代，Air好意思？」、「去買筆電不要再妄想了。」

但蘋果相關的業內人士觀察，這次iPad Air 5使用Apple M1系統、USB-C，傳輸速度更快，圖像跟運算直逼Mac等級，功能強大，可能不必買到Pro，Air就夠用了，預料也會吸引一波買氣。

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