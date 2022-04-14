鼓鼓自爆「陰轉陽」確診！進檢疫所隔離　現況曝光

鼓鼓表示，被匡列之後過了幾天，自己從陰轉陽，主動通報後，進了檢疫所隔離，一共歷時兩個星期多特別的日子，「我的心情和狀態，也經歷了很多不同層次的改變，從未知、慌亂，到沮喪、憤怒、看淡、珍惜、期待、擁抱希望，過程中感受到的是更多的愛。」
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鼓鼓也透露，現在按照規定，兩套ＰＣＲ過關，再7天的自主管理，就可以恢復生活，接下來會更加緊腳步，把體力鍛鍊回接近原來的狀態，「迎接5月7日演唱會的到來，新專輯也在路上了！」（編輯：孫唯容）
鼓鼓臉書全文：
晚安，
在這邊跟大家報個平安，
被匡列之後過了幾天，我也從陰轉陽，
主動通報後，進了檢疫所隔離。
一共歷時兩個星期多特別的日子，
我的心情和狀態，也經歷了很多不同層次的改變：
從未知、慌亂，到沮喪、憤怒、看淡、珍惜、期待、擁抱希望，
過程中感受到的是更多的愛。
這麼晚才跟大家說，是想要等我平安了再告訴你們，
否則你們也會跟我和我的家人一樣，一顆心懸在空中，
「今天是陰性嗎？下一次PCR什麼時候？你今天有覺得好一點嗎？」
這是我這陣子每天跟家人朋友最常有的對話內容，
而報喜不報憂是我一直以來的習慣。
我的症狀是喉嚨的疼痛與咳嗽，
復原的過程也不是那麼舒服，
好在我身邊有很多關心我的家人朋友，
還有一個隔離的群組，每天說一堆幹話，互傳每天的便當照片，療癒彼此。
阿鉍也一直鼓勵我趁這段時間好好跟自己相處，
有餘力的話可以記錄下來，
有沒有用處都好，
至少情緒有一個出口。
這趟路上看見了很多也感觸良多，
進檢疫所後的生活點滴，我也盡量記錄下來了（雖然其實我並沒有心情）
日後可以再與你們分享。
當你遇見越大的難關時，你也將遇見巨大的愛在背後守護著你。
現在按照規定，兩套ＰＣＲ過關，再7天的自主管理，就可以恢復生活。
接下來我會更加緊腳步 把體力鍛鍊回接近原來的狀態，
迎接5/7演唱會的到來，
新專輯也在路上了！
最要感謝的還是前線所有醫護人員的辛勞，包括所有防疫專車的司機大哥，
病人的情緒是很多的，
尤其在你突然被剝奪一些原本認為理所當然的自由時。
謝謝你們守護著大家，
辛苦了 辛苦了 辛苦了
沒事了！
我回來了！
那麼久沒見面，還是來直播一下？
期待請回答！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。