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鼓鼓自爆「陰轉陽」確診！進檢疫所隔離　現況曝光

▲藝人鼓鼓（呂思緯）日前因身邊舞者爆確診而被匡列，稍早鼓鼓自爆，其實被匡列後幾天，自己就「陰轉陽」確診了，經過兩週後目前已康復。（圖／相信音樂提供）
▲藝人鼓鼓（呂思緯）日前因身邊舞者爆確診而被匡列，稍早鼓鼓自爆，其實被匡列後幾天，自己就「陰轉陽」確診了，經過兩週後目前已康復。（圖／相信音樂提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-14 23:01:352022-04-14 23:02:34

藝人鼓鼓（呂思緯）日前因身邊舞者爆確診而被匡列，稍早鼓鼓在臉書發文自爆，其實被匡列後幾天，自己就「陰轉陽」確診了，經過兩週後目前已康復，目前在自主健康管理，與粉絲們報平安。

鼓鼓表示，被匡列之後過了幾天，自己從陰轉陽，主動通報後，進了檢疫所隔離，一共歷時兩個星期多特別的日子，「我的心情和狀態，也經歷了很多不同層次的改變，從未知、慌亂，到沮喪、憤怒、看淡、珍惜、期待、擁抱希望，過程中感受到的是更多的愛。」

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鼓鼓說，自己的症狀是喉嚨的疼痛與咳嗽，復原的過程也不是那麼舒服，好在身邊有很多關心自己的家人朋友，還有一個隔離的群組，每天說一堆幹話，互傳每天的便當照片，療癒彼此。

鼓鼓也透露，現在按照規定，兩套ＰＣＲ過關，再7天的自主管理，就可以恢復生活，接下來會更加緊腳步，把體力鍛鍊回接近原來的狀態，「迎接5月7日演唱會的到來，新專輯也在路上了！」（編輯：孫唯容）


鼓鼓臉書全文：
 

晚安，

在這邊跟大家報個平安，

被匡列之後過了幾天，我也從陰轉陽，

主動通報後，進了檢疫所隔離。

一共歷時兩個星期多特別的日子，

我的心情和狀態，也經歷了很多不同層次的改變：

從未知、慌亂，到沮喪、憤怒、看淡、珍惜、期待、擁抱希望，

過程中感受到的是更多的愛。

這麼晚才跟大家說，是想要等我平安了再告訴你們，

否則你們也會跟我和我的家人一樣，一顆心懸在空中，

「今天是陰性嗎？下一次PCR什麼時候？你今天有覺得好一點嗎？」

這是我這陣子每天跟家人朋友最常有的對話內容，

而報喜不報憂是我一直以來的習慣。

我的症狀是喉嚨的疼痛與咳嗽，

復原的過程也不是那麼舒服，

好在我身邊有很多關心我的家人朋友，

還有一個隔離的群組，每天說一堆幹話，互傳每天的便當照片，療癒彼此。

阿鉍也一直鼓勵我趁這段時間好好跟自己相處，

有餘力的話可以記錄下來，

有沒有用處都好，

至少情緒有一個出口。

這趟路上看見了很多也感觸良多，

進檢疫所後的生活點滴，我也盡量記錄下來了（雖然其實我並沒有心情🤣🥲

日後可以再與你們分享。

當你遇見越大的難關時，你也將遇見巨大的愛在背後守護著你。

現在按照規定，兩套ＰＣＲ過關，再7天的自主管理，就可以恢復生活。

接下來我會更加緊腳步 把體力鍛鍊回接近原來的狀態，

迎接5/7演唱會的到來，

新專輯也在路上了！

最要感謝的還是前線所有醫護人員的辛勞，包括所有防疫專車的司機大哥，

病人的情緒是很多的，

尤其在你突然被剝奪一些原本認為理所當然的自由時。

謝謝你們守護著大家，

辛苦了 辛苦了 辛苦了

沒事了！

我回來了！

那麼久沒見面，還是來直播一下？

期待請回答！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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