疑因強徵公寓當隔離地點！上海爆發警民衝突　微博狂刪文

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居民指控，浦東新區張江鎮政府12日發出文件，通知要徵用公寓，大批居民不滿被要求立刻遷出，也認為公寓環境不適合當成隔離場所，恐將造成交叉感染，因而向當地政府陳情。有居民透露，政府上個月已經徵用5座公寓作隔離，當時住戶念及涉事樓房離主要居民區較遠，沒有提出異議，豈料政府毫不體諒，還要繼續徵用另外9棟樓當隔離地點。
影像傳出後，在多個社群平台引起了廣泛的關注，但在微博上的有關發文很快就被刪除，搜尋字彙也受到限制。據悉張江公寓是上海市引進國際高技術人才的房屋配套設施，標榜只租不售，月租比起附近的其他樓房略為便宜。
對此上海張江（集團）有限公司證實，事發地點是張江集團投資建設的張江納仕人才公寓，疫情發生以來，已經啟用了5棟無人入住的樓房當成隔離地；12日當地政府要求繼續徵用另外9棟樓，公司便與39戶租戶協商變更合約，給予變更補償，受影響的租戶也已搬遷至社區內其他房間。
張江集團的說法隨後遭到駁斥，有疑似是該社區居民的人，翻牆到國際網站reddit和推特等平台，所說內容與張江集團的有出入，並指控居民與張江集團和政府進行了談判，對方同意協商，卻在14日當天來了大批警察，強行進入抓人還打人，希望外界能幫幫他們。
雖然有關狀況未能得到政府的回應和證實，但自這波疫情發生、上海實施封控以來，亂象層出不窮，不只考驗上海民眾的忍耐力，更考驗北京官方的清零政策。