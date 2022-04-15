東北風影響越晚越冷！北台灣今晚下探15度 迎風面降雨多
中央氣象局表示，今（15）、明兩天受東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地方溫度也有略降。另外氣象局發布陸上強風特報，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8到9級強陣風；下午起更有9到10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至明晨，受東北風影響，迎風面水氣多，桃園以北及東半部偶有局部短暫降雨的機率，北海岸、大台北山區降雨較明顯；背風面新竹以南晴朗穩定；北偏涼、南舒適，各地早晚微冷。今晚、明晨平地最低氣溫下探15度。今日各區平地氣溫：北部15至20度，中部16至28度，南部18至29度，東部17至28度。
明白天起東北風減弱、水氣減少，北台轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率；下週日各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨的機率；白天氣溫逐日回升，北舒適、南微熱，早晚微冷。
吳德榮指出，下週一「微弱鋒面」掠過，北部、東半部及中南部山區有局部短暫降雨的機率。下週二、三偏東風影響，天氣好轉，西半部多雲時晴，東半部偶零星降雨。下週四又有一波更弱的鋒面掠過，天氣趨不穩定，但影響程度、待觀察。（編輯：倪浩軒）