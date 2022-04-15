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何思靜拍《華燈》性侵戲爆哭　懼怕伊正陰影籠罩1個月

▲何思靜畢業輔大資訊工程學系。（圖／星空飛騰）
▲何思靜畢業輔大資訊工程學系。（圖／星空飛騰）

記者羅凌筠/台北報導

2022-04-15 07:31:092022-04-15 07:41:47

23歲何思靜昨（14日）宣布加入星空飛騰經紀公司，成為周興哲師妹，17歲拍攝《高校誌》成為封面人物，因而被廣告公司相中，試鏡手遊廣告，意外踏上演藝之路，何思靜第一部戲劇作品就是《華燈初上》，劇中被文雄叔叔（伊正飾）侵犯的戲碼，莫過於發生在少女「蘇慶儀」身上最痛心之事，何思靜坦言拍完回家隔天爆哭，對男生心生恐懼，在電視上看到伊正就想轉台，花1個月才慢慢走出來。

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▲伊正與何思靜。（圖／Netflix 、百聿數碼）
▲伊正（左）、何思靜在《華燈初上》合作。（圖／Netflix 、百聿數碼）
何思靜看完《華燈初上》劇本的當下就哭了，很心疼蘇慶儀的遭遇，「那種孤單的感覺，是之前所沒有的，可能是相較於蘇慶儀，我的家庭很幸福美滿。為了要接近角色，我那陣子婉拒了所有朋友的飯局，讀了《房思琪的初戀樂園》，感受被性侵害女子的心境。」起初楊謹華還以為被文雄叔叔性侵的戲是自己要演出，後來發現是何思靜演出，楊謹華跟她打氣喊話：「蘇慶儀這一生真的很辛苦，妳要加油。」

談到對戲壓力，她坦言一開始得知卡司好大，各位哥哥姐姐都是實力派演員，當下犯焦慮症：「那時候覺得死定了。」王淨那時剛拿下北影影后，「後來相處後發現她很自在、演得也很自然，我也被教學相長，所以就專心做好自己的角色就好。」在演出《華燈》少女戲時，她印象最深刻是河堤吵架戲，拍攝那天飄著冬雨超冷，卻穿著夏季制服，加上那場戲要跌倒，「整個覺得自己超可憐的，還要被雨儂罵。」但她讚活潑自在的王淨幫助她很多，尤其對戲起來時放鬆很多。

▲何思靜入戲太深，花1個月走出陰霾。（圖／星空飛騰）
▲何思靜入戲太深，花1個月走出陰霾。（圖／星空飛騰）
才剛出道就一連接演《華燈初上》、《我吃了那男孩一整年的早餐》兩部叫好叫座的作品，何思靜初嚐走紅滋味，這回和周興哲成為同門，聊到先前一起工作經驗，何思靜表示兩人對戲不多，加上朋友在KTV常常點周興哲的歌來唱，一直覺得對方是個遙遠的人，認識後才發現其實很好相處，「很像學校會遇到的學長。」她憶及拍攝《早餐》過程中，等戲時聽到優美的歌聲，她以為是化妝師在播放英文歌，環繞音效特別立體，正在享受時，「往旁邊看才發現居然是Eric在哼歌。」

何思靜畢業於輔仁大學資訊工程學系，外貌出眾稱得上是系花，但她哭笑不得說，常被班上男同學開玩笑：「欸？我們班上有女生嗎？」感情方面，她屬於理性派，約1年前結束長達5年的戀情，雖然不到斷聯，但只有節日會互相問候，分手原因是因為畢業出了社會，兩人關係漸行漸遠，公司沒有禁愛令，只是目前也沒有聊天中的對象。

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