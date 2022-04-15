何思靜拍《華燈》性侵戲爆哭　懼怕伊正陰影籠罩1個月

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談到對戲壓力，她坦言一開始得知卡司好大，各位哥哥姐姐都是實力派演員，當下犯焦慮症：「那時候覺得死定了。」王淨那時剛拿下北影影后，「後來相處後發現她很自在、演得也很自然，我也被教學相長，所以就專心做好自己的角色就好。」在演出《華燈》少女戲時，她印象最深刻是河堤吵架戲，拍攝那天飄著冬雨超冷，卻穿著夏季制服，加上那場戲要跌倒，「整個覺得自己超可憐的，還要被雨儂罵。」但她讚活潑自在的王淨幫助她很多，尤其對戲起來時放鬆很多。
才剛出道就一連接演《華燈初上》、《我吃了那男孩一整年的早餐》兩部叫好叫座的作品，何思靜初嚐走紅滋味，這回和周興哲成為同門，聊到先前一起工作經驗，何思靜表示兩人對戲不多，加上朋友在KTV常常點周興哲的歌來唱，一直覺得對方是個遙遠的人，認識後才發現其實很好相處，「很像學校會遇到的學長。」她憶及拍攝《早餐》過程中，等戲時聽到優美的歌聲，她以為是化妝師在播放英文歌，環繞音效特別立體，正在享受時，「往旁邊看才發現居然是Eric在哼歌。」
何思靜畢業於輔仁大學資訊工程學系，外貌出眾稱得上是系花，但她哭笑不得說，常被班上男同學開玩笑：「欸？我們班上有女生嗎？」感情方面，她屬於理性派，約1年前結束長達5年的戀情，雖然不到斷聯，但只有節日會互相問候，分手原因是因為畢業出了社會，兩人關係漸行漸遠，公司沒有禁愛令，只是目前也沒有聊天中的對象。