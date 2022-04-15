台南少女搭車遭性侵！友追兇「動私刑」逼下跪 警逮3人
台南市仁德一位戴姓白牌計程車司機，疑似趁17歲少女酒醉搭車、不省人事時，撿屍性侵對方，結果導致少女懷孕。少女朋友找上戴姓男子，並對其動用私刑，持球棒痛毆逼下跪，還錄下影片在網路流傳。台南警方已循線將圍毆男子的3人逮捕帶回，將釐清性侵以及私刑施暴的始末真相。
臉書社團「記者爆料網」發出影片，只見一位白衣男子跪在地上，3位男子持球棒對其痛毆，白衣男大聲哀號求饒，但只引來圍毆男子的喝斥怒罵。之後白衣男跪地磕頭，重複表示「對不起我錯了，請你原諒我」，還說願意賠償20萬元。
而究竟發生何事，有網友爆料表示，戴姓男子是位在台南仁德的白牌計程車司機，日前疑似在載到一位喝醉酒的未成年少女時，竟趁少女不省人事性侵硬上，結果導致少女懷孕，這才引來激憤。
影片曝光後掀起討論，台南警方表示已循線逮捕打人男子，將深入追查性侵以及私刑施暴的真相。警方也再次呼籲，不容許私刑暴力，對各類犯罪絕不寬貸，民眾如遭到侵害應報警，循法律管道處理。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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