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台南少女搭車遭性侵！友追兇「動私刑」逼下跪　警逮3人

▲台南市仁德一位戴姓白牌計程車司機，疑似趁17歲少女酒醉搭車撿屍性侵，結果導致少女懷孕，因此遭到私刑痛毆。（圖／翻攝記者爆料網）
▲台南市仁德一位戴姓白牌計程車司機，疑似趁17歲少女酒醉搭車撿屍性侵，結果導致少女懷孕，因此遭到私刑痛毆。（圖／翻攝記者爆料網）

編輯中心/綜合報導

2022-04-15 07:55:172022-04-15 08:00:29

台南市仁德一位戴姓白牌計程車司機，疑似趁17歲少女酒醉搭車、不省人事時，撿屍性侵對方，結果導致少女懷孕。少女朋友找上戴姓男子，並對其動用私刑，持球棒痛毆逼下跪，還錄下影片在網路流傳。台南警方已循線將圍毆男子的3人逮捕帶回，將釐清性侵以及私刑施暴的始末真相。

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臉書社團「記者爆料網」發出影片，只見一位白衣男子跪在地上，3位男子持球棒對其痛毆，白衣男大聲哀號求饒，但只引來圍毆男子的喝斥怒罵。之後白衣男跪地磕頭，重複表示「對不起我錯了，請你原諒我」，還說願意賠償20萬元。

而究竟發生何事，有網友爆料表示，戴姓男子是位在台南仁德的白牌計程車司機，日前疑似在載到一位喝醉酒的未成年少女時，竟趁少女不省人事性侵硬上，結果導致少女懷孕，這才引來激憤。

影片曝光後掀起討論，台南警方表示已循線逮捕打人男子，將深入追查性侵以及私刑施暴的真相。警方也再次呼籲，不容許私刑暴力，對各類犯罪絕不寬貸，民眾如遭到侵害應報警，循法律管道處理。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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