已被逼到絕境！斯里蘭卡請求中國 提供25億美元救急
斯里蘭卡近期爆發嚴重經濟危機，加上新冠肺炎疫情以及俄烏戰爭打擊，導致茶葉及觀光收入銳減，許多內閣官員看苗頭不對，紛紛辭職落跑，憤怒的民眾也不斷上街抗議，要求總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）下台。有外媒報導，斯里蘭卡駐中國大使科霍納（Palitha Kohona）13日表示，希望從中國得到25億美元（折合新台幣約724億）的援助，相信中國會正面回答斯國請求。
綜合《彭博社》等外媒報導，斯里蘭卡財政部12日宣布，隨著斯里蘭卡國庫外匯告罄，必須坦承已無力償還所有外債，駐中國大使科霍納希望中國能撥出25億美元支持斯里蘭卡的財政，其中10億美元用來償還7月即將到期的債務，15億美元則是貸款，用於購買包括紡織品在內的中國產品。
科霍納並說到，考量到中斯關係的特點，雙方溫暖親密的友誼，以及斯里蘭卡所處的絕境，相信中國會正面回答斯國的請求。
科霍納也透露，上週已收到中國政府的保證，正在積極研擬借貸款合約，可能需要幾週時間，眼下幾乎無人能對斯國伸出援手，中國是少數有能力可以很快做出行動的國家之一。不過，科霍納沒有給出準確的時間表，也沒有透露相關的資金條款。
斯里蘭卡正陷入自1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，通貨膨脹率飆升至19%，大範圍的停電、食品和藥品的短缺，讓民眾深感不滿，引爆一連串街頭抗議活動，從農民、漁民、工人到白領階級幾乎都受到影響。
不少人將矛頭指向中國的「一帶一路計畫」，認為是中國藉由「一帶一路」，向海外發展中國家提供鉅額貸款，同時輸出影響力；而斯里蘭卡在「一帶一路」計畫中，向中國舉債高達35億美元，如今卻還不出債款，拖累國內經濟，深陷「債務陷阱」。