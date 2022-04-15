質疑總統候選人與蒲亭關係太好！法國女遭撲倒、拖拉出場

法國總統大選選戰打得如火如荼，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）與極右派女將瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）雙雙進入第2輪，先前有外媒分析稱，若是雷朋最終當選法國總統，以其極右派主張，恐將影響未來法國於北約、歐盟扮演的角色，甚至將決定法國是否會是烏克蘭對抗俄國的可靠夥伴。近日在雷朋的記者會上，就有抗議者手持她與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）合照合成的愛心看板，警告雷朋與俄國當局的關係過於密切，結果遭保鑣壓制後強行拖拉出場。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《每日郵報》報導，距離法國總統大選第2輪投票剩不到10天，雖然馬克宏看似暫時領先，但雷朋緊追在後，競爭勢將相當激烈。1名女性近日在雷朋的記者會上，高持雷朋2017年與俄國總統蒲亭的合照，隨即遭雷朋的保安撲倒在地，拖出房間，記者會也一度被迫中斷。這名抗議者被驅離後憤怒的表示，她只是想提醒人民，雷朋的外交是對獨裁者的寬容，以及她曾是蒲亭的堅定夥伴：「作為總統的雷朋在烏克蘭和俄羅斯問題上不會持相同立場。我們需要記住「國民聯盟」（先前稱為民族陣線，雷朋所屬政黨）的危險。」報導指出，雷朋是蒲亭的長期崇拜者，一直以來都與克里姆林宮維持友好關係，並從俄羅斯的銀行獲得了黨派貸款，2人還曾於2017年在俄國會晤。自從俄國入侵烏克蘭以來，雷朋雖然被迫與克宮保持距離，但在公布其競選外交政策時，仍強調法國在她的治理下將會維持獨立、中間和穩定路線，拒絕當美國拜登政府的跟班，若自己有幸當選總統，將呼籲北約與俄羅斯之間實現「戰略和解」。已被逼到絕境！斯里蘭卡請求中國 提供25億美元救急抗疫不停歇！英批准Valneva疫苗 、許可6至11歲打莫德納疑因強徵公寓當隔離地點！上海爆發警民衝突 微博狂刪文