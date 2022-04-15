新加坡研究中國科興疫苗 突破性感染率竟是他牌5倍以上
新加坡近日發表1份研究發現，與接種輝瑞BNT疫苗者相比，接種2款中國製造疫苗的人感染病毒後罹重症的比例，是接種BNT疫苗者的5倍，突破性感染更是接種莫德納疫苗的6倍，讓星國學者及研究者之一的David Lye 直呼：「幸好新加坡只有2%打科興（Sinovac）。」
據悉，研究由新加坡國家傳染病中心（NCID）執行主任梁玉心、衛生部（MOH）傳染病司司長 Vernon Lee等人領軍進行，研究期約7星期，從2021年10月1日至同年11月21日，針對近300萬名20歲以上、已經接種2劑Covid-19疫苗的民眾做調查。
研究發現，與選擇輝瑞疫苗的人相比，接種科興疫苗的人感染Covid-19 的可能性高出2.37倍，而接種中國國藥（Sinopharm）的人感染的可能性高出約1.62倍。此外，與輝瑞的接種者相比，科興與國藥接種者罹患重症的可能性分別高出約5倍和1.58倍。
新加坡衛生部表示，截至12日為止，全國已經有超過96%符合接種疫苗條件的人口完成注射，其中又有72%接受加強注射。74%接種的是輝瑞BNT疫苗，23%接種莫德納，只有2%接種科興，與1%接種中國國藥。 而近期上海爆發嚴重疫情，引起外界猜測，是否跟中國只能施打中國國藥或科興疫苗有關聯性。