COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

新加坡研究中國科興疫苗　突破性感染率竟是他牌5倍以上

▲近期上海爆發嚴重疫情，引起外界猜測，是否跟中國只能施打中國國藥或科興疫苗有關聯性。 （圖／翻攝自中國官媒）
▲近期上海爆發嚴重疫情，引起外界猜測，是否跟中國只能施打中國國藥或科興疫苗有關聯性。 （圖／翻攝自中國官媒）

記者賴正琳/綜合報導

2022-04-15 17:46:00

新加坡近日發表1份研究發現，與接種輝瑞BNT疫苗者相比，接種2款中國製造疫苗的人感染病毒後罹重症的比例，是接種BNT疫苗者的5倍，突破性感染更是接種莫德納疫苗的6倍，讓星國學者及研究者之一的David Lye 直呼：「幸好新加坡只有2%打科興（Sinovac）。」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，研究由新加坡國家傳染病中心（NCID）執行主任梁玉心、衛生部（MOH）傳染病司司長 Vernon Lee等人領軍進行，研究期約7星期，從2021年10月1日至同年11月21日，針對近300萬名20歲以上、已經接種2劑Covid-19疫苗的民眾做調查。 

研究發現，與選擇輝瑞疫苗的人相比，接種科興疫苗的人感染Covid-19 的可能性高出2.37倍，而接種中國國藥（Sinopharm）的人感染的可能性高出約1.62倍。此外，與輝瑞的接種者相比，科興與國藥接種者罹患重症的可能性分別高出約5倍和1.58倍。 

新加坡衛生部表示，截至12日為止，全國已經有超過96%符合接種疫苗條件的人口完成注射，其中又有72%接受加強注射。74%接種的是輝瑞BNT疫苗，23%接種莫德納，只有2%接種科興，與1%接種中國國藥。 而近期上海爆發嚴重疫情，引起外界猜測，是否跟中國只能施打中國國藥或科興疫苗有關聯性。 

▲（圖／翻攝自推特）
▲星國學者及研究者之一的David Lye 直呼：「幸好新加坡只有2%打科興（Sinovac）。」 （圖／翻攝自推特）

同學娶自己的媽媽！大馬穆斯林「母子戀」震驚社會

沈可婷登熱搜！大馬正妹撞死8少年　無罪逆轉改判6年入獄

泰國夯片《天生一對2》上檔延期！精彩簡介一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀