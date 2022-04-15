半夜快篩陽！他自駕就醫確診怒提3疑問：打1922被踢皮球

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原PO透露自己日前半夜發燒覺得有異，自行快篩發現是陽性，通報1922後對方要原PO打給附近衛生所，但半夜衛生所早已關門，只能等到隔天。而隔天衛生所要原PO連絡附近醫院檢疫站，檢疫站又說要通報衛生局，衛生局則是轉接回1922，繞了一大圈後1922又打回去衛生局，原PO這才得到「自駕去醫院急診篩檢」的指示。
最後原PO確定PCR陽性確診，但通報過程如此迂迴曲折，讓他不禁感慨驗出陽性跟確診已經很焦慮了，「至少能讓我們知道具體的做法跟流程吧」，質疑「這效率也太差了吧？」而且原PO詢問1922自己的「密切接觸者需不需要自主隔離？」對方回答沒被匡列就不用，讓原PO傻眼，「有多少居家快篩陽性的人是沒有人關切，甚至是還在馬路上到處跑？」
原PO最後也附上自己快篩以及健康存摺確診的照片，證實自己所言不假。許多網友紛紛在底下留言回覆說，「我打過電話，1922推給衛生局，衛生局推給1922。基本上就是電話轉來轉去，外包接線員」、「電話真的是一直轉來轉去，然後沒辦法接通」。
指揮中心去年6月曾說明，若為居家隔離或居家檢疫者自行快篩發現陽性，須儘速通報1922或當地衛生局依指示處理；而若非居家隔離且非居家檢疫者快篩發現陽性，則可以戴好口罩、不要搭乘大眾運輸工具，自行前往社區採檢場所檢驗，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。