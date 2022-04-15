7-11做環保竟能賺錢？自備杯現扣7元、回收「1物」送拿鐵

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鼓勵民眾自帶飲料杯，減少一次性飲料杯使用，4月20日至22日一連三天，用自帶杯買CITY全系列飲品現扣7元。APP行動隨時取自4月22日至4月24日推出CITY系列指定飲品優惠，可兌換至6月30日，兌換時若使用自帶杯，還可再享現折3元。
※APP行動隨時22日至24日優惠：
CITY CAFE特大杯美式咖啡(冰/熱)，買8送4。(限5萬組)
CITY CAFE中杯卡布奇諾(熱)，買8送4。(限5萬組)
CITY PRIMA精品拿鐵(冰/熱)，買8送4。(限3萬組)
CITY TEA現萃茶英式紅茶(冰/熱)，買8送4。(限3萬組)
綠色消費2：環保袋銅板價
同樣為了減少一次性塑膠袋使用，7-ELEVEN新推出20公升加大版肖像不織布環保袋，和迪士尼、三麗鷗、史奴比、哆啦A夢4大明星跨界合作，共4款雙面造型設計的不織布環保袋，祭出銅板價49元。
綠色消費3：回收碳粉匣送拿鐵
門市提供回收碳粉匣、二手衣物等服務，即日起至4月30日止，使用交貨便服務寄回HP原廠空碳粉匣，完成指定任務後，會以簡訊送出CITY CAFE中杯熱拿鐵兌換序號1杯。
綠色消費4：蒸地瓜第2件半價
推廣低碳飲食，人氣商品「現蒸地瓜」自4月18日至4月24日享第2件半價。4月20日起發動蔬食優惠，包括天素地蔬指定鮮食品項第2件享22%折扣；天素地蔬系列全品項於每周一、每周六蔬食日，OPEN POINT點數加贈5%回饋；統一H20 water無標純水600ml箱購24入，原價432元、特價170元，約市價6.5折。
綠色消費5：指定燕麥奶飲品2杯99元
7-ELEVEN在去年推出燕麥奶系列飲品後廣受歡迎，4月20日起除了率先推出燕麥奶蔬食海鮮焗飯（89元），用OATLY燕麥奶製成白醬，並搭配植物干貝、植物小蝦、植物起司等配菜，飲品部份也新推出CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶（70元），用OATLY燕麥奶搭配現萃茶的英式紅茶。
響應世界地球日，4月20日至28日購買CITY燕麥系列飲品，包括CITY TEA冰燕麥奶茶（70元）、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵（75元）、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶（75元），任選2杯特價99元。