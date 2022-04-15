採訪陳時中、侯友宜的記者確診 市府官員、媒體採檢出爐
新北市驚傳有2名的媒體記者確診，其中1名染疫記者14日曾出席新北的「居家照護計畫」啟動記者會，當時衛福部長陳時中、疾管署副署長莊人祥、新北市長侯友宜等防疫的官員都在場，引發全國的關注；經過市府的專案篩檢後，目前市府官員、媒體的PCR全都陰性。
至於新北市長侯友宜原定今（15）日上午將出席農業局的「蔥滿溪望春遊東北角」珠蔥行銷記者會，考量目前是自我健康監測的期間，加上市府6樓新聞發布室的空間，因此活動改由副市長陳純敬代表出席；此外，今日下午2點的新北市議會第三屆第七次定期會－市長施政報告，侯友宜目前仍未取消行程。
新北市政府衛生局指出，1名新北市的媒體記者，14日因出現喉嚨痛的症狀前往採檢，PCR結果為陽性、CT值15，立即針對4名密切的接觸者進行預防性快篩，其中1位記者也快篩陽，經採檢PCR結果為陽性、CT值14；為此，14日下午也安排工作接觸者前往進行專案的篩檢，今日結果出爐，全都是陰性。
※【NOWnews 今日新聞
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