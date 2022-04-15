又落榜？小室圭重考律師資格考試　榜單「找不到名字」

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小室圭去年7月就首度參加紐約州律師考試，但不幸落榜，今年2月再度報考，根據考試委員會說法，這次約有3000人參加考試，合格率僅45%，且重考合格率僅30%。
小室圭去年5月自美國紐約州福坦莫大學（Fordham University）法學院畢業後，在紐約當地知名律師事務所當法務助理，但再度考試失利，也可能影響律師事務所繼續僱用小室圭的意願。先前曾有日媒報導指出，小室圭拿的簽證可能是美國給留學生的「OPT簽證」（Optional Practical Training），該簽證給留學生畢業後得以在美停留1年找工作。但小室圭目前尚未找到正式工作，最快5月、最晚7月就無法用現在的簽證留在美國，因此小室圭與真子目前的當務之急應解決簽證問題。
真子是日本王儲秋篠宮文仁的長女，她去年10月26日與小室圭結婚，放棄皇室身分，並改名為「小室真子」。在結婚之後隨著小室圭前往美國紐約，目前住在曼哈頓地區的出租公寓當中。有日媒報導指出，真子在紐約大都會博物館擔任義工，協助策展。但因簽證關係，她目前無法擔任受薪職務。
真子畢業於國際基督教大學，並在就讀期間取得策展人資格，獲得藝術與文化遺產學位。先前也曾經在英國愛丁堡大學攻讀藝術史，並在往英國萊斯特大學修讀藝術博物館與畫廊研究碩士專業（MA Art Museum & Gallery Studies）取得碩士學位。在結婚前的5年當中，曾在東京大學綜合研究博物館擔任特別研究員，同時履行皇室職責。皇室記者指出，有鑒於真子的經歷，大都會博物館很有可能雇用真子為正式員工。