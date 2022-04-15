COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

又落榜？小室圭重考律師資格考試　榜單「找不到名字」

▲小室圭去年7月律師資格考試失利後，今年2月再度挑戰，但放榜後在榜單上找不到小室圭的名字。（圖／美聯社／達志影像）
▲小室圭去年7月律師資格考試失利後，今年2月再度挑戰，但放榜後在榜單上找不到小室圭的名字。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-15 10:21:192022-04-15 10:26:24

日本皇室秋篠宮文仁親王長女真子去年與大學同學小室圭結婚後，隨即前往美國紐約展開新生活，但小室圭去年7月律師資格考試失利後，今年2月再度挑戰。根據日媒報導指出，紐約州司法考試已經放榜，但是榜單上卻沒有出現小室圭的名字。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《NHK》報導，小室圭在今年2月參加紐約州司法考試，考試結果在台灣時間14日晚上11時左右公布，但是在紐約州律師考試委員會網站上所公佈的合格者名單中，卻沒有出現小室圭的名字。

小室圭去年7月就首度參加紐約州律師考試，但不幸落榜，今年2月再度報考，根據考試委員會說法，這次約有3000人參加考試，合格率僅45%，且重考合格率僅30%。

▲紐約州司法考試放榜，但榜單中沒出現小室圭（Kei Komuro）的名字。（圖／翻攝自紐約州律師考試委員會）
▲紐約州司法考試放榜，但榜單中沒出現小室圭（Kei Komuro）的名字。（圖／翻攝自紐約州律師考試委員會）
小室圭去年5月自美國紐約州福坦莫大學（Fordham University）法學院畢業後，在紐約當地知名律師事務所當法務助理，但再度考試失利，也可能影響律師事務所繼續僱用小室圭的意願。先前曾有日媒報導指出，小室圭拿的簽證可能是美國給留學生的「OPT簽證」（Optional Practical Training），該簽證給留學生畢業後得以在美停留1年找工作。但小室圭目前尚未找到正式工作，最快5月、最晚7月就無法用現在的簽證留在美國，因此小室圭與真子目前的當務之急應解決簽證問題。

真子是日本王儲秋篠宮文仁的長女，她去年10月26日與小室圭結婚，放棄皇室身分，並改名為「小室真子」。在結婚之後隨著小室圭前往美國紐約，目前住在曼哈頓地區的出租公寓當中。有日媒報導指出，真子在紐約大都會博物館擔任義工，協助策展。但因簽證關係，她目前無法擔任受薪職務。

真子畢業於國際基督教大學，並在就讀期間取得策展人資格，獲得藝術與文化遺產學位。先前也曾經在英國愛丁堡大學攻讀藝術史，並在往英國萊斯特大學修讀藝術博物館與畫廊研究碩士專業（MA Art Museum & Gallery Studies）取得碩士學位。在結婚前的5年當中，曾在東京大學綜合研究博物館擔任特別研究員，同時履行皇室職責。皇室記者指出，有鑒於真子的經歷，大都會博物館很有可能雇用真子為正式員工。

真子夫妻耍特權？傳日擬用「外交機密費」　砸2億請保全

赴紐約生活困頓？傳真子公主婚後拮据　祖母心疼想接濟

外務省也難幫！小室圭若再落榜　7月恐得與真子打包回國

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀