健保增移除鼻胃管獎勵　估每年1.3萬名病患受惠

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健保署長李伯璋表示，鼻胃管的放置最直接的就是影響病人外觀，除了忍受疾病折磨外，還必須面對外在的心理壓力，生活品質及生命尊嚴大受影響。因此，醫師應站在病人角度思考，什麼處置對患者才是最好的，而要怎麼幫助這些鼻胃管病人移除管路，也是健保署這幾年來努力思考的議題。
根據健保署統計，110年留置鼻胃管3個月以上的病人有7.9萬人。健保署指出，這類病人其實可以在黃金恢復期，透過專業復健訓練及治療後，成功且安全移除鼻胃管，並恢復由口進食；但臨床上仍有部分醫護人員擔心病人嗆咳導致吸入性肺炎，寧可讓病人留置鼻胃管，其次是安養機構缺乏照顧人力，又灌食比餵食方便，因此導致病人一直仰賴管灌維生，能夠成功移除鼻胃管者並不多。
值得注意的是，病人一旦長期依賴鼻胃管進食，勢必缺乏咀嚼刺激，造成口腔顎面肌力或其他生理機能衰退，如腦部及心血管功能退化，而且鼻胃管放置後的照護，也往往帶來家庭照顧者的壓力。
健保署說明，因吞嚥功能障礙而留置鼻胃管病人，現行健保支付標準已給付鼻胃管移除所需各種評估、檢查及訓練項目，本次新增「成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」診療項目，是針對腦中風、神經、喉部疾病、頭頸部癌症及老年退化等原因，導致吞嚥功能障礙而留置鼻胃管達3個月以上，經醫療照護團隊提供吞嚥或口腔功能評估訓練且成功移除管路，並「恢復經口進食，且未重置鼻胃管1個月以上者」，每人獎勵3000點。
健保署提到，這次新增移除鼻胃管獎勵目的，主要考量移除長期留置鼻胃管有其相對的困難，且需仰賴跨專業的醫療團隊合作，如復健科、耳鼻喉科及神經科醫師或語言治療師等各類醫事人員均扮演重要角色，希望透過鼓勵的方式來回饋醫事人員付出的心力。其背後更重要的涵義是，希望各醫療院所提供積極性的整合照護，幫助病人告別鼻胃管，讓生命活得更有尊嚴、品質，落實以人為本之全民健保照護目標。