台積電成績亮眼、股價不漲反跌？市場仍有這些隱憂

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時序邁入2022年第二季，台積電指出，預期雖智慧型手機的季節性因素將影響部分成長幅度，但高效能運算及汽車電子相關應用的市場需求，將持續支持公司業績成長。合併營收預計介於176億美元到182億美元之間，季增0.11至3.59%。
而以1美元兌換新台幣28.8元計算，營收金額將落在新台幣5068.8億元到5241.6億元之間，季增3.2%至6.7%，將再創單季營收新高紀錄。至於毛利率估也再創高，介於56%到58%之間，營業利益率預計介於45%到47%之間。台積電展望第二季同樣估再創新高，但今日股價卻不給面子，早盤一度跌12元，來到561元，跌幅1.7%。
台積電股價不漲反跌，外界認為主要還是之前外資報告指出的幾項隱憂，包括短線消費市場動能不足，以及面臨地緣政治風險、總體經濟干擾，與中國大陸封控等影響。雖然台積電強調特殊化學品和氣體，包括氖氣和氙氣已向多家供應商進行採購，準備了一定水準的庫存量，但外界憂心戰事若拉長，影響勢必加劇。
另外，面對中國大陸封控，台積電董事長劉德音日前回應，由於中國市場占全球電子產品需求超過一半，已對智慧型手機、個人電腦及電視等消費性電子需求造成影響，即便他強調包括車用電子、高效能運算（HPC）、物聯網等需求依然強勁，但市場仍有疑慮，認為廠商目前庫存水位皆高，到最後是否仍會砍單。
再來，資深分析師陸行之日前接受非凡新聞專訪時提到，伺服器、車用、工業用相關應用需求仍相當強勁，但PC、TV、智慧型手機將轉弱，整體而言，台積電法說應不會有太多驚喜。也就是說，台積電財測的預估值只是符合法人預期，並沒有「超越」的驚奇感。陸行之也提到，外資屢賣台積電，主要是台積電為各大ETF的成分股，當市況不佳要贖回時，台積電自然成為標的。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。