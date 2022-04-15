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台積電成績亮眼、股價不漲反跌？市場仍有這些隱憂

▲台積電昨（15）日法說會，成績亮眼、財測也估創高，但股價不給面子，主要是市場仍有幾項隱憂。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電昨（15）日法說會，成績亮眼、財測也估創高，但股價不給面子，主要是市場仍有幾項隱憂。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-04-15 10:38:372022-04-15 10:40:42

台積電昨（15）日法說會，首季每股盈餘新台幣7.82元，再創單季歷史新高，而毛利率也來到55.6%，超越財測高標。展望第二季，台積電營收與毛利率估再寫新猷。台積電成績亮眼但股價不給面子，ADR跌逾3%，今（15）日早盤也一度跌12元，來到561元，隨後跌幅稍稍縮小。台積電不漲反跌，外界認為仍跟總體經濟干擾、消費動能不足有關，另外財測「符合」預期而非「超越」也可能是原因之一。

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台積電今年首季稅後純益約新台幣2027.3億元，每股盈餘為新台幣7.82元，再創單季歷史新高，而首季毛利率也來到55.6%，同樣超越財測高標，成績亮眼，另外，資本支出則維持400億美元至440億美元。台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，第一季營收主要受惠於市場對於高效能運算及汽車電子相關應用的強勁需求。

時序邁入2022年第二季，台積電指出，預期雖智慧型手機的季節性因素將影響部分成長幅度，但高效能運算及汽車電子相關應用的市場需求，將持續支持公司業績成長。合併營收預計介於176億美元到182億美元之間，季增0.11至3.59%。

而以1美元兌換新台幣28.8元計算，營收金額將落在新台幣5068.8億元到5241.6億元之間，季增3.2%至6.7%，將再創單季營收新高紀錄。至於毛利率估也再創高，介於56%到58%之間，營業利益率預計介於45%到47%之間。台積電展望第二季同樣估再創新高，但今日股價卻不給面子，早盤一度跌12元，來到561元，跌幅1.7%。

台積電股價不漲反跌，外界認為主要還是之前外資報告指出的幾項隱憂，包括短線消費市場動能不足，以及面臨地緣政治風險、總體經濟干擾，與中國大陸封控等影響。雖然台積電強調特殊化學品和氣體，包括氖氣和氙氣已向多家供應商進行採購，準備了一定水準的庫存量，但外界憂心戰事若拉長，影響勢必加劇。

另外，面對中國大陸封控，台積電董事長劉德音日前回應，由於中國市場占全球電子產品需求超過一半，已對智慧型手機、個人電腦及電視等消費性電子需求造成影響，即便他強調包括車用電子、高效能運算（HPC）、物聯網等需求依然強勁，但市場仍有疑慮，認為廠商目前庫存水位皆高，到最後是否仍會砍單。

再來，資深分析師陸行之日前接受非凡新聞專訪時提到，伺服器、車用、工業用相關應用需求仍相當強勁，但PC、TV、智慧型手機將轉弱，整體而言，台積電法說應不會有太多驚喜。也就是說，台積電財測的預估值只是符合法人預期，並沒有「超越」的驚奇感。陸行之也提到，外資屢賣台積電，主要是台積電為各大ETF的成分股，當市況不佳要贖回時，台積電自然成為標的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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