長髮登山妹上空照不只一張　「樹林裡大膽露出」

熱愛爬百岳的女網友「藍鯨」近日為參加網媒的票選活動，在社群媒體PO出多張在太魯閣大山裸上身的照片，重點部位僅用背包背帶遮掩，一夕間在各大論壇造成討論，粉專也漲粉不少。她在拉票初期就分享一張在樹林露出的照片，自嘲：「我常常覺得我的女性受眾不多，因為要包容我的妖氣有點困難！」
截至昨（14日）投票時間截止，藍鯨共獲得8690票，她上月底發文拉票時，票數還沒破千，當時附上的照片，藍鯨在山林裡脫去比基尼Bra，全身只穿一條三角泳褲，雖然是背對鏡頭，但圓弧側峰、美背及屁股肉一覽無遺，十足健康美。
背帶遮點的照片爆紅後，藍鯨於昨天活動結束前幾小時，再釋出不同角度的照片，透露最喜歡的一張是由下往上取鏡的構圖，並貼上淚崩圖案說：「變態系列就到這邊告一段落啦！以後會努力從良，偽裝良家婦女的！」
藍鯨同時對外界關注闡述心情，除了表示受寵若驚、感謝賜票的網友，也透露研究所的指導教授得知此事後問她「妳怎麼不早點說，大家一起幫你拉票啊」，她回「我不好意思，照片有點羞恥」，教授直言「妳有犯法嗎？又沒有露點也沒有犯法，這有什麼好不意思」。
此外，藍鯨也說拍這些這片只是好玩、單純衝票數，並非想紅，收到酸民攻擊也是意料之中，「是的我害怕大家的眼光，平常的我和一般人沒兩樣都有好好穿衣服...投票倒數階段也顧不了這麼多，這種票選比賽不就是比衝票數，難道比德智體群美？其實這些我都不怕，比較擔心的現實的眼光，長輩們可能要高血壓了，還好現在1個人住先暫時避避風頭。」（編輯：楊穎軒）