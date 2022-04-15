停課標準不一家長罵翻！民眾黨團促啟動校園第3劑接種

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高虹安向中央疫情指揮中心和教育部提出幾項要求，包括盡速協調教育部與各縣市地方政府，啟動校園第三劑疫苗施打計畫，以及應該盡速評估5-11歲孩童施打疫苗的合適性，無論最終決定是否開放讓5-11歲孩童施打，都應該清楚、完整對全台灣的家長們說明，還有必須要加速疫苗的洽購與採買程序。
民眾黨團總召邱臣遠表示，政府除了關注兒童的防疫問題，家長若為了照顧隔離或停課的子女不能外出上班，也會對經濟造成很大的影響，要思考看看，如果案例會繼續上升，如何做好相關規劃？例如12歲以下學童無疫苗可打的話應提供公費快篩等。
新竹市東區市議員參選人宋品瑩表示，她是媽媽，也曾當過英文老師，能感同身受師生家長對停課標準鬆綁的焦慮。特別是目前12歲以下的孩子還不能施打疫苗，萬一群聚感染，會對孩子的健康安全產生嚴重的威脅。
新竹市香山區市議員參選人葉國文表示，目前12-17歲的青年學子絕大多數都還沒有打第三劑，若是要鬆綁停課標準，一定要提出完善配套措施，例如校園清消次數是否需要提升等，呼籲政府除了盡速購買並安排12-17歲的青年學子施打第三劑疫苗外，也應提出妥善的配套措施，才能安師生家長的心。
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