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停課標準不一家長罵翻！民眾黨團促啟動校園第3劑接種

▲全台停課標準不一引爭議，民眾黨立院黨團促指揮中心啟動校園第3劑接種。（圖／翻攝自民眾黨團直播）
▲全台停課標準不一引爭議，民眾黨立院黨團促指揮中心啟動校園第3劑接種。（圖／翻攝自民眾黨團直播）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-15 11:29:022022-04-15 11:29:40

新冠肺炎本土疫情持續擴大，教育部日前放寬COVID-19全校停課標準，但部分地方縣市沒跟進，停課標準不一引發家長抱怨。台灣民眾黨立法院黨團今（15）日指出，全台停課標準不一讓家長無所適從，政府應啟動校園第3劑疫苗接種計畫，並盡速洽購12歲以下孩童疫苗。

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民眾黨立院黨團今日舉行「停課標準一國多制，師生家長無所適從」記者會。立委高虹安表示，教育部顯然在公布政策之前沒有和地方政府妥善溝通，否則不會造成這種一國多制的狀況，而新型變種病毒傳染率高，且12歲以下學童尚未能施打疫苗，12歲至17歲學子亦未施打第三劑疫苗，許多家長對放寬停課標準憂心忡忡，擔心因此造成校園群聚感染，威脅孩子們的健康安全，政府應該要有相應的配套措施。

高虹安向中央疫情指揮中心和教育部提出幾項要求，包括盡速協調教育部與各縣市地方政府，啟動校園第三劑疫苗施打計畫，以及應該盡速評估5-11歲孩童施打疫苗的合適性，無論最終決定是否開放讓5-11歲孩童施打，都應該清楚、完整對全台灣的家長們說明，還有必須要加速疫苗的洽購與採買程序。

民眾黨團總召邱臣遠表示，政府除了關注兒童的防疫問題，家長若為了照顧隔離或停課的子女不能外出上班，也會對經濟造成很大的影響，要思考看看，如果案例會繼續上升，如何做好相關規劃？例如12歲以下學童無疫苗可打的話應提供公費快篩等。

新竹市東區市議員參選人宋品瑩表示，她是媽媽，也曾當過英文老師，能感同身受師生家長對停課標準鬆綁的焦慮。特別是目前12歲以下的孩子還不能施打疫苗，萬一群聚感染，會對孩子的健康安全產生嚴重的威脅。

新竹市香山區市議員參選人葉國文表示，目前12-17歲的青年學子絕大多數都還沒有打第三劑，若是要鬆綁停課標準，一定要提出完善配套措施，例如校園清消次數是否需要提升等，呼籲政府除了盡速購買並安排12-17歲的青年學子施打第三劑疫苗外，也應提出妥善的配套措施，才能安師生家長的心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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