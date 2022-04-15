名家論壇》楊威利／俄烏戰事新進展　海王星擊沉莫斯科號

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※光榮級巡洋艦威力強大。新聞
※俄羅斯黑海艦隊輕敵，岸基反艦飛彈奏效。
4月14日，烏克蘭國防部宣稱以海王星（Neptune）飛彈擊中莫斯科號（Moskva），後續俄羅斯國防部承認莫斯科號發生火災引發彈藥庫爆炸，官兵棄艦逃生，最終美國海軍學會新聞網》（USNI）指出，這搜受損並被拖曳的莫斯科號在拖往塞瓦斯托伯爾（Sevastopol）過程中沉沒。※光榮級巡洋艦威力強大。
光榮級飛彈巡洋艦為蘇聯1980年代服役的艦艇，同級艦4艘，是從「卡拉」級巡洋艦的後繼艦種，標準排水量9800噸、滿載排水量11200噸，是僅次於「基洛夫」級的大型巡洋艦。
本次遇襲莫斯科號原名光榮號（Slava），1983年服役、1990年返廠大修，修船廠所正是進期俄烏戰爭中相當有名的尼古拉耶夫（Mykolaiv），改名為莫斯科號後擔任黑海艦隊旗艦。同級艦瓦良格（Varyag）號為太平洋艦隊旗艦，曾參與2017年新加坡海軍展並訪問香港、2018年韓國濟州海上觀艦式；烏斯季諾夫元帥號（Marshal Ustinov）配屬北方艦隊，第四艘烏克蘭號蘇聯解體後歸烏克蘭海軍所有，狀況不明。
光榮級巡洋艦最大特徵是配備8座雙聯裝SS-N-12沙箱長程超音速反艦飛彈，射程550公里並可配置核子彈頭，設計用意為透過眾多的反艦飛彈所形成的彈海攻勢擊沉美軍航艦戰鬥群；除反艦飛彈外，光榮級巡洋艦也配備64枚SA-N-6防空飛彈，也就是S-300艦用型的長程防空飛彈，另有短程的SA-N-4飛彈40枚；該艦最後防空防禦手段則是6座AK-650型6管30機砲。
海王星飛彈研改自前蘇聯Kh-35反艦飛彈，空射版北約代號為AS-20，這種次音速反艦飛彈於2021年1月宣佈成軍，射程280公里；本次遇襲的莫斯科號位於奧德隡南方60到65哩，海王星飛彈有效射程60哩，究竟莫斯科號是如何被擊沉？
※俄羅斯黑海艦隊輕敵，岸基反艦飛彈奏效。
首先要說明的是，岸基反艦飛彈雖然可以向敵艦發射，但必須有敵艦的大略方位與航向等資訊，通常守方的岸基飛彈雷達會配置於山頂上，除岸置雷達獲得敵情外，其他軍艦或軍機所獲得的情資也都可以傳給岸基單位運用（烏克蘭岸基雷達型號Mineral-U）；烏克蘭為平原地形，海空軍基本上戰力全滅，因此本身搜獲敵情的手段有限，但先前大出風頭、打爆俄羅斯裝甲縱隊的TB2無人機剛好可以填補這塊缺口，在莫斯科號遇襲之前，曾傳出無人機遭俄軍艦擊落的新聞，這就是無人機誘敵說法的由來；還有一種說法是，莫斯科號軍艦的相關資訊是由其他國家提供的，例如在克里米亞半島、黑海南邊一堆繞行的RQ4無人機與其他電子偵搜機等。
敵艦位置被知道只是第一步，大眾所不理解的是，就算是莫斯科號長程的SA-N-6或短程的SA-N-4飛彈都沒有攔截到來襲的海王星飛彈，6座AK-650型6管30機砲總要發揮功用吧？莫斯科號巡洋艦上的雷達被干擾？還是根本沒有開啟？恐怕是軍武界後續想知道的。
海王星飛彈彈頭重量150公斤，才2枚飛彈就打殘莫斯科號巡洋艦，許多評論指出這是軍艦的損害管制作為太差所致；不過光榮級巡洋艦本身就是以龐大的攻艦火力著稱，一旦被反艦飛彈命中、彈藥庫殉爆的話，就算能殘存於海面上恐怕也要拖回去大修半年以上。
就軍事武器的發展來說，岸基反艦飛彈的發展趨勢是打得遠與打得準，現階段是還要打得快，例如各式超音速反艦飛彈，就台灣防務來說，雄風二型為次音速飛彈，雄風三型是超音速反艦飛彈，若海王星這種次音速飛彈都能打殘大型軍艦的話，想必雄風三型飛彈在面對中國艦艇時會有更大的優勢。當然這只是理想值，還需其他載台或雷達提供敵艦相關資訊。
除雄風二型與三型飛彈機動發射車外，台灣還有陸基魚叉飛彈發射車，這些機動載台是戰時中國一時間所難以摧毀的，這些殘存兵力能有效打擊中國兩棲艦隊，增加中國犯台時的困難，或許這是我們遠在千里之外，以類似追劇或是看戲心態看待俄烏戰爭時所能獲得的最佳啟示吧。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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