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全家霜淇淋大到嚇歪？台灣人最愛這口味　一天狂擠百支

▲全家霜淇淋史上首次一口氣推出4種口味，網友紛紛曬出驚人戰果照，笑稱店員假日是不是在淡水老街打工。（圖／取自批踢踢、Dcard）
▲全家霜淇淋史上首次一口氣推出4種口味，網友紛紛曬出驚人戰果照，笑稱店員假日是不是在淡水老街打工。（圖／取自批踢踢、Dcard）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-15 11:51:032022-04-15 11:59:22

繼鐵觀音霜淇淋的銷量巔峰之後，全家超商這回和滴妹的飲料品牌「再睡5分鐘」合作，史上首次一口氣推出4種口味，立刻成為近期社群最熱門的話題之一。除了眾多口味令人好奇滋味如何，另一方面則是不少人曬出「比臉大」霜淇淋，更引起眾人的嘗鮮欲望，希望也能在全家買到淡水老街的巨無霸霜淇淋。

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批踢踢有網友發文表示，聽到店員透露「今天已經擠超過100支」，試算若擠1支霜淇淋約1分鐘，100支就要擠快兩小時，引起網友熱議：「店員擠到手軟，但這次真的好吃」、「上次去買前面含我6個結帳，6個都有買霜淇淋」，各地網友紛紛回報熱賣狀況，還有人幽默回應：「擠那麼多了，那為何我家附近店員還是擠得很難看」。

▲買到絕美外型霜淇淋的民眾忍不住上網曬照炫耀，帶起開箱熱潮。（圖／取自Dcard）
▲買到絕美外型霜淇淋的民眾忍不住上網曬照炫耀，帶起開箱熱潮。（圖／取自Dcard）
全家回覆《NOWnews今日新聞》詢問表示，4種口味是上周二（5日）在近2000間霜淇淋販售店正式推出，開賣一周就賣出百萬支，根據內部數據來看，賣最好的口味是「日安紅濃茶歐蕾」，第2名是白綠綜合的「棉被午茉綠」，其次依序才是「午茉綠」及「棉被厚奶蓋」。

在反應兩極的釋迦霜淇淋之後，全家霜淇淋這次新口味之所以成功營造話題，除了有滴妹品牌「再睡5分鐘」聯名助攻，最主要還是和台灣人本身偏好茶口味有關，另一方面網友相繼曬出巨無霸霜淇淋照，推估也是新品爆紅的主因之一。

▲雖然標準尺寸是3圈半，還是有不少幸運民眾買到巨無霸霜淇淋。（圖／翻攝網路）
▲雖然標準尺寸是3圈半，還是有不少幸運民眾買到巨無霸霜淇淋。（圖／翻攝網路）
批踢踢有網友分享在全家買過最大支的冰淇淋，整整六圈半，引起其他人熱烈討論：「店員是擠到不知道怎麼收尾才變這麼大支嗎」、「找不到結束的泰咪」、「店員可能在淡水打過工」、「這支是外帶全家餐？」眾人紛紛表示羨慕，別人的店員總是不會讓我失望，還釣出在超商打工的店員透露，一般版及胖胖霜淇淋依公司規定應是3圈半，才是視覺上最完美的「網美尺寸」。

▲Dcard網友表示，吃到最後笑著笑著就哭了，根本吃不完。（圖／取自Dcard）
▲Dcard網友表示，吃到最後笑著笑著就哭了，根本吃不完。（圖／取自Dcard）

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