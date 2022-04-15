力挺卓冠廷拚初選　「雙林」林昶佐、林靜儀罕見合體助選

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卓冠廷指出，林昶佐、林靜儀的人氣非常旺，昨日在臉書上PO出活動宣傳，今早現場就聚集大批的鄉親，前往鶯歌陶瓷博物館前的路口共襄盛舉，盼藉由2人身上「人民的力量」，挺過初選、贏得大選；並提醒鄉親，5月2日至5月8日的晚上6點至10點半，在家幫忙顧電話、拚初選，「唯一支持卓冠廷」。
林昶佐受訪時說，他和卓冠廷在從政前就認識，當時卓冠廷在擔任台中市新聞局長，對娛樂及文化產業非常關心、認真，當時就留下深刻印象；此外，從去年以來一連串的罷免及補選，和卓冠廷一直都是並肩作戰的夥伴，不管在節目上或面對各種的議題，卓冠廷都會研究、提供非常多的資訊和紮實證據。
媒體問及是否有提供卓冠廷競選小撇步？林昶佐謙稱，雖然卓冠廷是第一次參選，但他過去擔任記者、政治的幕僚時，已有相當豐富的經驗，反而是遇到許多議題和競選策略的疑難雜症時，會找卓冠廷一起討論、提供意見；也呼籲新北市土、樹、三、鶯的鄉親，一定要全力支持卓冠廷。
林靜儀回憶，卓冠廷是非常願意、認真紮實做研究做政策的政治人物，當時自她在中二立委補選的時候，卓冠廷都會幫忙研究許多具有證據力的資料，作為議題的堅實佐證；尤其以卓冠廷過去在市政府服務的歷練，由非常嫻熟市政的人來擔任民意代表，絕對可以替民眾做最好的監督和服務，推薦卓冠廷。
林靜儀也補充，這次反而要來拜託卓冠廷，因為她的舅舅、表弟也都住在三峽區，希望卓冠廷未來順利當選後，能為三峽區的環境、小朋友們爭取更好的發展；並強調，她也一定會幫卓冠廷多多跟三峽區的鄉親拉票，也呼籲選民，電話民調「唯一支持卓冠廷」。