通緝犯跑輸警察　奔逃700公尺仍被逮

高雄旗山警方日前執行巡邏勤務時，突然發現有一名男子形跡可疑便上前盤查，原先該名男子還相當配合，但盤查過程中男子不斷唸錯身分證號，最後更藉機離開拔腿就跑，警方一路追趕，雙方追逐約700公尺，雙方接近時，警方立即上前噴灑辣椒水，男子雙眼疼痛難耐，警方隨即將男子上銬逮捕，結束這場警察追嫌犯的事件。
旗山分局美濃分駐所員警於4月13日下午巡邏行經美濃區福美路一帶時，發現1名男子行跡可疑，遂下車趨前盤查，該男子一開始還大方配合員警盤查，但疑似過度緊張而不斷報錯身分證號，員警直覺相當可疑，隨後男子謊報胞弟身分證號後，便向藉機離開現場，不料就在員警欲進一步盤問之際，該男子瞬間消失蹤影，所幸員警及時發現，立即展開追捕。
男子靠著在田野間及樹叢中逃竄、狂奔、跨水溝等方式一度消失蹤影，但警方鍥而不捨，男子只好不斷狂奔，雙方展開700多公尺的追逐，男子最後甚至向友人借機車，打算直接衝撞員警後逃逸，幸好員警及時向其噴灑辣椒水，男子雙眼感到灼熱難耐只好投降、乖乖就範。
員警馬上呼叫支援到場，最後順利將溫嫌依法逮捕上銬，警方查出，逃逸的46歲溫姓男子因毒品案件被通緝須執行16年徒刑，當天員警前往盤查時，為閃避警方查緝，才會心虛拔腿就跑，全案警詢後依毒品通緝及妨害公務罪嫌將溫嫌解送歸案。