NBA／格林問用2連霸交換73勝賽季冠軍？柯瑞遲疑後回答
金州勇士在2015-16年賽季締造史無前例的73勝最佳戰績，但最後在總冠軍賽遭到克里夫蘭騎士逆轉奪冠，勇士球星Stephen Curry(柯瑞)近日被隊友Draymond Green(格林)問到，是否願意用2座冠軍讓當年寫下完美結局，他遲疑了6秒回應。
勇士當年在例行賽寫下73勝9負，超越芝加哥公牛保持的史上最好紀錄，但這支偉大的球隊，在總冠軍賽3:1聽牌的情況下，被騎士奇蹟般逆轉，最終3:4丟掉冠軍。不過下個賽季Kevin Durant登陸海灣，寫下2連霸王朝。
Green近日在節目上向Curry丟出了尖銳問題，「如果你可以用2017年和2018年的冠軍，換來73勝那季的的冠軍，你會願意用這2個冠軍來交換嗎？」
Curry發出啊聲後遲疑了6秒，然後回答「天啊，我不知道怎麼回答。但我會說不，我想我們在餘生中仍可以笑看16年，這很好，沒關係。我們總會很尷尬的承認我們打出最好的賽季，還有那次總冠軍賽。」
「但我不會想要交換，我很高興我沒有把自己看得太重，那真的太難了。」Curry如此說道，也同意Green所說的，「我們是有史以來最好的球隊，我不在乎其他人說甚麼。」