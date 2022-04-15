為言論自由！馬斯克賺錢不擺第一 曝收購推特真正原因
電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）先前才曝光收購推特約9.2%股權，14日又開出約410億美元（約新台幣1兆1900億元）的天價想收購推特。對此，馬斯克受訪時透露提議收購推特的目的，是為了提供大眾一個「包容的自由言論」的場所。
根據《CNN》報導，馬斯克14日登上TED大會（Ted Conference），接受大會策畫人暨「連線」（Wired）雜誌前編輯安德森（Chris Anderson）訪問。談及收購推特一事，馬斯克表示這無關於推特的商業面向或是經濟性，而是為了確保推特仍持續做為一個民主社會中的可靠言論平台。
馬斯克強調「這和賺錢無關」，進一步稱「我的強烈直覺告訴我，擁有一個極度受人信賴、廣泛包容的公共平台，對於文明社會的未來至關重要。」
報導指出，馬斯克認為推特缺少言論自由，當他被問及如何改變推特的內容審查制度時，馬斯克表示，要測試一個平台是否遵循言論自由的原則很簡單，「某個你不喜歡的人是否能夠說些你不喜歡的話？如果答案是肯定的，那我們就有言論自由。」
至於若是收購推特失敗的話是否有備案，馬斯克表示，他還有許多想法，但要等到適當的時機才能說明。馬斯克還說，他有足夠資產來進行這項交易，但未提供細節。
馬斯克日前揭露自己持有9.2%的推特股份，但本週稍早拒絕加入推特董事會。在登上TED大會稍早，馬斯克才提議以410億美元的價格來收購推特，使推特變成私人企業。