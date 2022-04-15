協商破局！台鐵工會五一不加班　九成班次恐癱瘓

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今王國材與工會協商，工會要求撤回草案，待與台鐵員工達共識後再送立院，不過王國材不願撤回，並強調不加班會傷害民眾信任，也不會讓改革停止，雙方協商破局。
台鐵工會透過新聞稿指出，工會完全無法接受王在會議上臨時提出「了無新意的提案」或「所謂的讓步」，針對台鐵改革公司化，員工不需要資方虛偽的承諾，將持續推動五一勞動節不加班行動。
工會強調，為了全國民眾、絕大多數用路人及所有期盼組織環境更安全的台鐵員工，不得不持續推動今年勞動節連假不加班聲明，希望資方能誠心面對全國人民，退回倉皇制定的行政院版本公司化草案，強化落實安全項目，並重新與工會正式協商台鐵組織改革方向。
工會更說，員工幾十年來，每逢國定假日均沒日沒夜、沒有任何休假的值勤積怨外，更多的是對未來台鐵公司化甚至民營化、財團化後，面對權益受損的國人感到相當愧疚，因此拒絕「一邊立法一邊摸頭」的欺騙，鐵路工會很清楚談判破裂後將背負資方放話引起輿論謾罵，但期待換得未來百年歷史的真公平、真公義定位。
工會表示，倘若交通部或資方官僚階層不顧社會輿論，仍態度強硬、想方設法「對付」基層勞工及鐵路工會，失望之餘將堅定立場，五一過後也會持續鼓勵長時間無法陪伴家人共渡重要年節的所有會員，配合各地分會連署「每逢所有重要節日依《勞基法》不加班」，恢復一般勞工應有的權利。
工會呼籲，交通部應認清，台鐵局對於改革規劃能力不足且怠忽職守的真面目，最應該調整或汰換的是不適任主管。更希望日後在討論安全、體制及待遇合理化等議題時，不用再看到只想翻找法條懲處員工，強迫出勤的台鐵局各級主管，如此一來的勞資協議合作，才可達成國人期盼的台鐵組織改革。