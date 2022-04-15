為二手衣找到新歸宿　 中市環保局贈街友百餘件衣物

天氣陰晴不定，台中市政府環保局考量街友沒有足夠換洗衣服，在民眾捐贈的二收衣物中，挑集100多件棉質好，穿著舒適柔軟的短袖衣、褲，今日提供給街友領用，讓舊物再創新價值，街友們領取九成新的衣物也都欣喜不己。





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這項二手衣贈送行動，是環保局與社會局聯合進行。環保局表示，時序進入夏季，街友流汗多，更需要夏季衣物更換，環保局將收集自民眾捐贈的二手衣物，一一挑選九成新、棉質柔軟的短袖衣物，大約有100多件 ，與社會局合作提供給街友領用。





環保局長陳宏益表示，天氣逐漸轉熱又經常下雨，為讓街友能有衣物替換，環保局在冬天已持續挑選材質透氣、舒適的二手衣，清洗整理好並收起來準備春、夏季時捐贈社會局提供街友替換，以迎接乍暖還寒的天氣，街友們收到都很開心，咸認很實用。





環保局呼籲，若家中有九成新、沒有泛黃、污漬、起毛球及破損的棉質且柔軟之短袖衣褲，歡迎送至「清淨園區」二手物銀行，經過簡單挑選及清洗後，將會持續捐贈相關社福單位、團體。此外，相關單位如有二手衣物需求，也可撥打諮詢專線（04-22294025）向環保局提出申請，一同讓民眾的舊物成為有價值的資源。詳情請洽台中市政府環保局資源回收網查詢（網址https://recycle.epb.taichung.gov.tw/sweep/used.asp）。









