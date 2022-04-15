兒中國求學生活費由助理費支出　中市議員冉齡軒起訴

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台中檢調及廉政署2月16日搜索冉齡軒住處及東勢、新社區服務處，將冉、助理及員工等20多人帶回偵訊，檢方訊後以冉涉嫌重大有串這之虞、涉犯重罪等理由向法院聲押獲准，冉的丈夫邱男以5萬元交保。
檢調追查，經營葬儀社的邱男自2018年12月起，將李姓員工的健保轉到冉服務處，由李男擔任人頭助理。冉齡軒的助理們實際薪資僅2萬多元，她自上任至去年底近3年來，先後向議會申報10名助理月薪2萬至7萬元不等，私下再要求助理、員工等人繳回差額，每人數千元至數萬元不等，共詐領助理費148萬9971元。
檢調清查發現，詐領金額除部份用於支付服務處租金、水電及地方紅白帖、急難慰問金，私用於個人部分有74萬餘元，包括冉齡軒兒子在中國就學期間的生活費、冉齡軒兒子出遊期間停車費，每個月約支出近萬元至6萬元不等。此外，冉齡軒為兒子及家人消災捐款給禪寺、供養師父、家用買菜、修改裙子、佛堂參拜物也是用助理費報帳。
冉齡軒坦承向議會申報的金額不符，差額部份願意繳回，但否認違法，台中地檢署檢察官今將冉、邱姓丈夫、葉姓助理依違反《貪污治罪條例》、《偽造文書罪》等罪嫌起訴，另外9名前、現任及人頭助理則依《偽造文書》等罪嫌起訴。