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兒中國求學生活費由助理費支出　中市議員冉齡軒起訴

▲國民黨台中市議員冉齡軒涉詐領助理費近150萬元，今被檢方起訴。（圖／冉齡軒臉書，2022.04.15）
▲國民黨台中市議員冉齡軒涉詐領助理費近150萬元，今被檢方起訴。（圖／冉齡軒臉書，2022.04.15）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-15 12:16:32

台中市議員冉齡軒被檢舉詐領助理費，台中檢調2個月前展開搜索將她羈押至今，今依違反《貪污治罪條例》等罪起訴11人。經查冉齡軒詐領金額高達148萬9971元，包括兒子在中國求學的生活費、出遊停車費、捐款禪寺為家人消災的費用，都從助理費支出。

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擁有美國西太平洋大學企業管理研究所學歷的冉齡軒，是台中市第14選區（包括東勢區、石岡區、新社區及和平區）國民黨籍議員，曾任第16屆台中縣議員。上個月國民黨台中市黨部辦理黨內初選登記，冉齡軒在押中無法參與，經民調後，由東勢區福隆里長吳振嘉出線，未來冉齡軒若順利交保想尋求連任，只剩脫黨參選這條路。

台中檢調及廉政署2月16日搜索冉齡軒住處及東勢、新社區服務處，將冉、助理及員工等20多人帶回偵訊，檢方訊後以冉涉嫌重大有串這之虞、涉犯重罪等理由向法院聲押獲准，冉的丈夫邱男以5萬元交保。

檢調追查，經營葬儀社的邱男自2018年12月起，將李姓員工的健保轉到冉服務處，由李男擔任人頭助理。冉齡軒的助理們實際薪資僅2萬多元，她自上任至去年底近3年來，先後向議會申報10名助理月薪2萬至7萬元不等，私下再要求助理、員工等人繳回差額，每人數千元至數萬元不等，共詐領助理費148萬9971元。

檢調清查發現，詐領金額除部份用於支付服務處租金、水電及地方紅白帖、急難慰問金，私用於個人部分有74萬餘元，包括冉齡軒兒子在中國就學期間的生活費、冉齡軒兒子出遊期間停車費，每個月約支出近萬元至6萬元不等。此外，冉齡軒為兒子及家人消災捐款給禪寺、供養師父、家用買菜、修改裙子、佛堂參拜物也是用助理費報帳。

冉齡軒坦承向議會申報的金額不符，差額部份願意繳回，但否認違法，台中地檢署檢察官今將冉、邱姓丈夫、葉姓助理依違反《貪污治罪條例》、《偽造文書罪》等罪嫌起訴，另外9名前、現任及人頭助理則依《偽造文書》等罪嫌起訴。

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