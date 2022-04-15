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上海解封無期　5月中國所有車廠恐被迫停產

▲中國本地的企業主憂心，如果上海和周邊的供應鏈企業遲遲找不到動態復工復產的方式，5月可能中國所有車廠都會被迫停工停產。（示意圖／unsplash）
▲中國本地的企業主憂心，如果上海和周邊的供應鏈企業遲遲找不到動態復工復產的方式，5月可能中國所有車廠都會被迫停工停產。（示意圖／unsplash）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-15 12:21:40

上海新冠疫情未見緩解，持續封城也不斷擴大對經濟的衝擊，有中國本地的企業家和專家示警，如果上海和周邊的供應鏈企業還找不到復工復產的辦法，5月份可能中國所有車廠都將被迫停工、停產。

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綜合中媒報導，中國知名電動車品牌「小鵬汽車」的董事長何小鵬14日做出上述警告，顯示疫情和封控措施帶來的影響不容小覷；不過目前中國部分部委和主管部門也在盡力協調有關事宜。

▲「小鵬汽車」董事長何小鵬警告供應鏈受到的衝擊不容小覷。（圖／翻攝自微博）
▲「小鵬汽車」董事長何小鵬警告供應鏈受到的衝擊不容小覷。（圖／翻攝自微博）
中媒《第一財經》指出，3月以來，上海、吉林2大汽車重鎮的疫情，已導致多家車廠開始停產，產量大幅下滑，隨著上海3月底開始封城，影響又進一步擴大。

此外，華為消費者業務CEO、智能汽車BU執行長余承東15日也在朋友圈發文聲稱，如果上海不能盡快復工復產，5月之後所有科技、工業產業涉及上海供應鏈的，都會全面停產，尤其是汽車產業。

余承東進一步表示，4月中旬開始，部分企業就已經開始因上海封閉等因素，導致供應鏈斷供停產，如此再這麼下去，產業經濟損失和代價將會很大。

▲華為消費者業務CEO余承東也示警上海持續封控造成的經濟損失。（圖／翻攝自微博）
▲華為消費者業務CEO余承東也示警上海持續封控造成的經濟損失。（圖／翻攝自微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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