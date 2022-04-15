hito流行音樂獎首波卡司出爐 這些天王、天后都來了
「2022 hito流行音樂獎」頒獎典禮將於5月28日在台北小巨蛋登場，Hit Fm聯播網今（15）日公布第一波出席歌手名單，不僅有徐佳瑩與李玖哲帶來「歷年之最」的華語歌曲特別表演舞台，更有強大黃金陣容加持典禮，金曲歌后艾怡良、蔡健雅、魏如萱以及三金得主盧廣仲輪番上陣。
徐佳瑩2019年在李玖哲「隱形動物演唱會」擔任嘉賓，歌王歌后再次攜手合作，李玖哲知道可以再跟徐佳瑩合作感到期待，他說徐佳瑩的歌聲總是可以溫暖人心、療癒心靈，而且也很久沒在頒獎典禮上表演，徐佳瑩開心表示，忍了很久終於可以公布跟李玖哲的表演，因為歌迷朋友都很好奇合作歌手是誰，她拍胸脯保證一定是殿堂級演出，上次跟李玖哲合唱很過癮，非常期待「歷年之最」的特別表演。
唱作天后艾怡良去年發行全新創作專輯《偏偏我卻都記得》，影歌雙棲的她，收錄在專輯中的電影主題曲《我這個人》獲得金馬58最佳原創電影歌曲獎，是創作與表演的雙重肯定。盧廣仲去年發行第六張創作專輯《勵志論》，打破過去所有既定印象，給歌迷全新驚喜。值得一提的是，盧廣仲力挺Hit Fm，因為在頒獎典禮前後，盧廣仲也有自己的春季巡迴演唱會，他捨棄休息時間，一口答應要來頒獎典禮。