台美關係遭嗆小妾　涉外人士：中國舔俄豈非「乖俄子」？

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該人士也指出，若依照馬曉光將國與國間相互體諒尊重稱作為「小妾不如」，這樣不倫不類的比喻標準來看，中國近來在聯合國、國際法院等國際組織的會議場合上，全力為俄羅斯侵略烏克蘭的暴行護航，才是中國網民自嘲為虎作倀的蒲亭「乖俄子」。
他表示，中國不與各國協力阻止俄羅斯的侵略暴行，反而在聯合國安理會、人權委員會、國際法院上，極力杯葛各項制裁、維和行動，為俄羅斯護航，造成無數的烏克蘭人民無辜的傷亡。甚至還跟俄有樣學樣，在台海、東海到南海等地區，進行各種威脅周邊國家的單邊行為，四處叫囂的流氓行徑，也難怪國際知名智庫曾做民調，全球17個先進國家的民眾，也將近七成人討厭中國，尤其亞太地區有73％的民眾對中國持負面看法。
對照中國面對民主國家那種頤指氣使、囂張跋扈的氣焰，該人士指出，中國遇到蒲亭卻是截然不同的跪舔姿態，像是日前中國外交部發言人趙立堅面對外媒詢問，中國東北近百萬平方公里的領土仍遭俄國佔據，中國卻不敢吭一聲，僅敢回說「歷史遺留的邊界問題已經解決」，反嗆記者不要再炒作中俄領土的冷飯。
這位涉外人士無奈笑說，中國面對俄國佔據東北近百萬平方公里的土地，卻絕口不提過去歷史中俄璦琿和北京等不平等條約，更不敢比照要求英國返還香港一樣，要蒲亭歸還霸佔的領土，依照馬曉光抨擊吳釗燮的標準來說，中國不就是仰人鼻息、搖尾乞憐的「乖俄子」？