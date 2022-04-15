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台美關係遭嗆小妾　涉外人士：中國舔俄豈非「乖俄子」？

▲中國對俄國的侵略行為百般維護，涉外人士譏習政權根本是百分之百的「乖俄子」政權。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國對俄國的侵略行為百般維護，涉外人士譏習政權根本是百分之百的「乖俄子」政權。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-15 12:27:02

外交部長吳釗燮日前表示，台美關係要一些體諒，不料中國國台辦發言人馬曉光13日竟以「連小妾都不如」來批評吳，吳釗燮針對國台辦的說法僅回「不值一駁」，獲得不少掌聲。一位熟悉外交事務的人士分析，以中國近來在國際上對俄羅斯的侵略行為百般維護，百萬平方公里中國領土被俄佔領還不敢爭執，習政權根本是百分之百的「乖俄子」政權。

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針對近來外交局勢，熟悉外交事務的人士向記者表示，民主國家間的往來，本來就是基於共同價值的相互尊重、合作，而不是為虎作倀的硬坦，甚至搖尾乞憐、仰人鼻息。中國外交團隊這種言論在在都顯露出，對民主國家、小國家以天朝自居的霸權主義心態，但對真正的霸權國家，像是在俄羅斯總統蒲亭面前又變成一副鵪鶉樣，這也難怪中國的戰狼外交引起許多民主國家政府與人民的反感，甚至出現「厭中」、「抗中」的國際社會風氣。

該人士也指出，若依照馬曉光將國與國間相互體諒尊重稱作為「小妾不如」，這樣不倫不類的比喻標準來看，中國近來在聯合國、國際法院等國際組織的會議場合上，全力為俄羅斯侵略烏克蘭的暴行護航，才是中國網民自嘲為虎作倀的蒲亭「乖俄子」。

他表示，中國不與各國協力阻止俄羅斯的侵略暴行，反而在聯合國安理會、人權委員會、國際法院上，極力杯葛各項制裁、維和行動，為俄羅斯護航，造成無數的烏克蘭人民無辜的傷亡。甚至還跟俄有樣學樣，在台海、東海到南海等地區，進行各種威脅周邊國家的單邊行為，四處叫囂的流氓行徑，也難怪國際知名智庫曾做民調，全球17個先進國家的民眾，也將近七成人討厭中國，尤其亞太地區有73％的民眾對中國持負面看法。

對照中國面對民主國家那種頤指氣使、囂張跋扈的氣焰，該人士指出，中國遇到蒲亭卻是截然不同的跪舔姿態，像是日前中國外交部發言人趙立堅面對外媒詢問，中國東北近百萬平方公里的領土仍遭俄國佔據，中國卻不敢吭一聲，僅敢回說「歷史遺留的邊界問題已經解決」，反嗆記者不要再炒作中俄領土的冷飯。

這位涉外人士無奈笑說，中國面對俄國佔據東北近百萬平方公里的土地，卻絕口不提過去歷史中俄璦琿和北京等不平等條約，更不敢比照要求英國返還香港一樣，要蒲亭歸還霸佔的領土，依照馬曉光抨擊吳釗燮的標準來說，中國不就是仰人鼻息、搖尾乞憐的「乖俄子」？

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