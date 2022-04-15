邁盟三成員通過初選　今晚湯詠瑜、洪村銘上陣

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洪村銘除感謝多位前輩一直來協助自己。今天下午，自己也邀請到前鎮小港區立法委員賴瑞隆，希望鄉親能認同自己，讓走過所有里別的雙腳跟、握所有鄉親的雙手與馬不停蹄的的拜訪行程，成為自己最大的後盾，來拚過初選。
以台美雙律師的身分聞名的前金、新興、苓雅區市議員參選人湯詠瑜，今天同樣的也邀請到潘孟安來幫忙站台進行車隊掃街，潘孟安表示，今天特別到高雄市區，要幫湯詠瑜沿街向前金新興苓雅區的民眾請託，希望大家晚上六點到十點提早回家顧電話，讓優質的台美雙律師湯詠瑜能夠通過這次初選，未來有機會進入市議會為高雄市民強力監督市政及推動建設進行。
湯詠瑜表示，今天除潘孟安來站台，稍晚亦邀請到立委劉世芳及邱議瑩一同跟鄉親拜託，希望把握最後的幾個小時，盡量讓跟多鄉親認識自己。湯詠瑜最後強調，「懇請各位前新苓的好朋友，今晚協助自己守住電話，電話民調唯一支持湯詠瑜」。
昨日所執行的民調區域鳳山區以及前鎮小港區結果今天中午出爐，繼民調首日大旗美選區林慧欣通過初選後，邁盟的鳳山區蘇致榮以及前鎮小港區的黃彥毓也順利通過初選。蘇致榮與黃彥毓都表示，非常感謝期間鄉親的愛戴與牽成，初選通過只是開始，接下來將會替民進黨爭取議會過半的關鍵席次，也希望接下來尚未初選的湯詠瑜、洪村銘以及陳慶鴻也能順利通過初選，讓邁向過半大聯盟名副其實，成為議會過半、市長陳其邁連任的關鍵。