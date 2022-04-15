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邁盟三成員通過初選　今晚湯詠瑜、洪村銘上陣

▲屏東縣長潘孟安今天上午特別到高雄市為前金、新興、苓雅區市議員參選人湯詠瑜掃街站台。(圖／邁向行動大聯盟提供)
▲屏東縣長潘孟安今天上午特別到高雄市為前金、新興、苓雅區市議員參選人湯詠瑜掃街站台。(圖／邁向行動大聯盟提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-15 13:48:41

繼民調首日「邁向行動大聯盟」大旗美選區林慧欣、鳳山區蘇致榮以及前鎮小港區的黃彥毓通過初選後，高雄市民進黨初選今(15)日上午10時抽出執行選區為第八選區前金、新興、苓雅與第十一選區大寮、林園。選區候選人洪村銘與湯詠瑜今天也特別邀請多位來賓，包含屏東縣長潘孟安及多位委員助陣，把握最後幾個小時，全力衝刺。 

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▲大寮、林園參選人洪村銘今天一早就邀請到屏東縣長潘孟安來協助自己打電話向鄉親問安。（圖／邁向行動大聯盟提供）
▲大寮、林園參選人洪村銘今天一早就邀請到屏東縣長潘孟安來協助自己打電話向鄉親問安。（圖／邁向行動大聯盟提供）
大寮林園參選人洪村銘今天一早就邀請到屏東縣長潘孟安來協助自己打電話向鄉親問安，潘孟安除拜託鄉親今晚6點至10點之間協助洪村銘外也麻煩大家能多幫洪村銘顧幾支電話。

洪村銘除感謝多位前輩一直來協助自己。今天下午，自己也邀請到前鎮小港區立法委員賴瑞隆，希望鄉親能認同自己，讓走過所有里別的雙腳跟、握所有鄉親的雙手與馬不停蹄的的拜訪行程，成為自己最大的後盾，來拚過初選。

以台美雙律師的身分聞名的前金、新興、苓雅區市議員參選人湯詠瑜，今天同樣的也邀請到潘孟安來幫忙站台進行車隊掃街，潘孟安表示，今天特別到高雄市區，要幫湯詠瑜沿街向前金新興苓雅區的民眾請託，希望大家晚上六點到十點提早回家顧電話，讓優質的台美雙律師湯詠瑜能夠通過這次初選，未來有機會進入市議會為高雄市民強力監督市政及推動建設進行。

湯詠瑜表示，今天除潘孟安來站台，稍晚亦邀請到立委劉世芳及邱議瑩一同跟鄉親拜託，希望把握最後的幾個小時，盡量讓跟多鄉親認識自己。湯詠瑜最後強調，「懇請各位前新苓的好朋友，今晚協助自己守住電話，電話民調唯一支持湯詠瑜」。

昨日所執行的民調區域鳳山區以及前鎮小港區結果今天中午出爐，繼民調首日大旗美選區林慧欣通過初選後，邁盟的鳳山區蘇致榮以及前鎮小港區的黃彥毓也順利通過初選。蘇致榮與黃彥毓都表示，非常感謝期間鄉親的愛戴與牽成，初選通過只是開始，接下來將會替民進黨爭取議會過半的關鍵席次，也希望接下來尚未初選的湯詠瑜、洪村銘以及陳慶鴻也能順利通過初選，讓邁向過半大聯盟名副其實，成為議會過半、市長陳其邁連任的關鍵。

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