台南衛生局人員傳確診　局長篩檢陰性、匡列260人

台南市政府衛生局林森辦公室一名職員在4月11日、12日公務出差前往花蓮，昨（14）日出現症狀，自行使用家用快篩結果呈陽性，立即前往醫院PCR採檢亦呈陽性確診，CT值16.3，南市衛生局林森辦公室今日全面清消並暫停臨櫃服務，同棟辦公室同仁預計中午前全數採檢完畢，目前衛生局匡列260人，持續疫調作業。
衛生局說明，因確診同仁居住高雄，因此直接在高雄收治，歸為高雄個案，至於局長許以霖檢測結果為陰性，而衛生局為防疫第一線，因此採高規格採檢PCR謹慎以對，林森辦公室所有人員即日起進行自我健康監測，在工作環境、公用空間如洗手間、茶水間等處全面加強清消；另外，執行疫調作業的工作人力則做必要彈性調整，確保防疫工作不停頓。
南市府秘書處也針對辦公大樓清消部分擬妥SOP，包括「確診員工同樓層之同仁，應避免不必要的移動」、「該樓層及可能通行之公共區域（廁所、茶水間、電梯等）全面清消」、「衛生局進行確診者疫調」、以及「針對同科室或同樓層必要之人員，進行快篩及匡列接觸人員」等四項流程。
南市府人事處表示，有關市府員工因公前往外縣市而有確診情況，除相關人員配合疫調及快篩，因各局處已有防疫措施實際經驗，因此，本次將授權各機關首長依各其辦公型態與屬性，做相關人力必要的彈性分流。