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T1／台啤英熊球員場邊應援　力挺SBL台灣啤酒主場週

▲台啤英熊5月7日、8日例行賽最後一週將舉辦「金龍傳說」主題週。（圖／台啤英熊提供）
▲台啤英熊5月7日、8日例行賽最後一週將舉辦「金龍傳說」主題週。（圖／台啤英熊提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-15 12:50:23

T1台灣啤酒英熊職業籃球隊經過上週七天四戰後，本週休兵並未安排賽程。因此4月16日、17日台啤英熊球員將場邊到台大體育館，力挺SBL台灣啤酒籃球隊主場週，並在兩日與球迷玩互動中場遊戲，提供球迷與球員近距離互動機會。

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SBL台灣啤酒籃球隊台大體育館主場週為期兩日，將分別對戰勁旅裕隆納智捷、九太科技，並於4月17日搶先穿上兩隊皆擁有的「金龍傳說」復古球衣，展現台啤一家親的精神傳承。同時，球團將首度開賣「台啤一家T」兩隊聯合T恤，並在比賽當日追蹤兩支球隊官方IG、FB即可獲得限量加油棒。

台啤英熊隊長蔣淯安表示：「今年台灣啤酒籃球隊分成兩隊後，因為賽程關係一直沒機會到場為學長、學弟們加油，藉此難得的機會除了幫他們打氣外，也多了和球迷互動的時間，希望球迷可以繼續支持我們兩隊！」

SBL台灣啤酒籃球隊季中雙洋將蓋樂威和多拉摩爾轉至T1台啤英熊後，於下半季加入17季最佳外援巴克利、加拿大悍將波斯特後進行調整磨合，於季末與臺灣銀行力爭例行賽第一名前進季後賽，而SBL季後賽將於5月7日啟動。

T1聯盟季後賽也將於5月11日當週正式開打前，台啤英熊將於5月7日、8日舉辦例行賽最後一週「金龍傳說」主場週，同樣帶球迷回到1968年公賣金龍時期、2000年代SBL台啤綠色王朝時期，並直至今年，台啤籃球隊也同樣持續朝著雙冠軍的目標前進，單場票已於FamiTicket開賣。

▲SBL台灣啤酒4月17日將穿上金龍傳說復古球衣，展現台啤體系精神傳承。（圖／台啤英熊提供）
▲SBL台灣啤酒4月17日將穿上金龍傳說復古球衣，展現台啤體系精神傳承。（圖／台啤英熊提供）

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