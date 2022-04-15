弟弟派再出招！長榮國際現金股利大跳水 27.5元剩3.5元
長榮國際今（15）日召開董事會討論股利分派，推翻長榮集團創辦人張榮發長子張國華推動的「百億股利案」。董事會決議，3月22日決議的每股27.5元的股利將降至每股3.5元。
3月22日長榮國際董事會中，張國華提案將現金股利從10元加碼至27.5元，200多億元未分配盈餘立刻被削減100多億，不過兄弟兩派意見分歧，張國華「大哥派」認為長榮國際營運資金充足，無須保留過多現金，而二子張國明、三子張國政的「弟弟派」認為哥哥派是故意要搬空長榮國際小金庫，現金股利應維持不變。
星宇航空董事長、長榮集團創辦人張榮發四子張國煒昨（14）日正式接任立榮董座，而這也是張榮發於2016年逝世後，張國煒被迫出走長榮集團後首次回歸。由「弟弟派」掌握的長榮國際日前也出手，13日晚上立榮公告解任現任董事長林志忠，張國煒以雲衫公司的法人代表回任立榮航空董座。
今長榮國際召開董事會，會中討論股利分派一案，翻案張國華推動的「百億股利」，董事會通過，每股現金股利降至3.5元，總計約發出14億元現金，剩餘未分配盈餘仍有約200多億元，「弟弟派」成功守住金庫。董事會也通過，6月30日舉行股東常會。
※【NOWnews 今日新聞
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