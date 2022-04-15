柯震東凌晨自爆黑歷史　「希望公開後我還活著」

柯震東去年主演的電影《月老》票房破2億，又以《金錢男孩》提名金馬影帝，今年將上映、和徐若瑄合作的《初戀慢半拍》近日傳出入選國際影展的捷報，事業運一路旺。喜歡在IG分享生活的他，今（15日）晨上傳一張全家福舊照，直呼「發完這張希望我明天還活著」！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲柯震東不僅顏值高，也有實力派演技，曾獲一座金馬新人獎，入圍兩次男主角。（圖／柯震東IG）▲柯震東和王淨主演的《月老》票房突破2億。（圖／柯震東IG）▲柯震東、徐若瑄在《初戀慢半拍》談姐弟戀。（圖／發行工作室臉書）曝光的照片，拍攝時間推估約20年前，稚齡的柯震東頂著呆萌髮型，穿運動帽T和牛仔褲，嘴巴微開看著鏡頭，臉頰還有點發福，身旁是歌手哥哥柯家洋，以及媽媽李秀珍、爸爸柯耀宗，似乎公開自己和家人的矬樣有點擔心，他打趣地說，希望發了這張照片明天人還活著。柯震東還分享一張兄弟合照，尚在襁褓中的他，被哥哥一手攬住，讓他忍不住形容「社會我大哥」。▲柯震東全家福舊照。（圖／柯震東IG）▲柯震東和哥哥柯家洋。（圖／柯震東IG）事實上，柯震東曾公開2017年的崩壞照，當時爆肥13公斤，雖然184公分的身高，外貌看起來不至於走樣，但與現在相比仍肥到整張臉幾乎快沒稜角，即便穿深色長袖，也難掩臃腫感，透露那時胖到連鎖骨都消失，自我喊話：「震東呀...要好好運動...保持健康的身材知道嗎...」（編輯：楊穎軒）▲柯震東5年前腫照。（圖／柯震東IG）天之乳女星泡湯留影 「浴袍沒繫好」畫面超震撼王少偉突發文「戀愛了、公開戀情」 對象不是許藍方148宅男甜心狂喝豆漿G變H罩杯 崩壞亮點掩蓋雄偉內在美