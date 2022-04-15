銜接五甲與草衙生活圈 前鎮海邦橋打通亞洲新灣區門戶
銜接鳳山五甲與前鎮草衙兩區之「海邦橋」今(15)日上午正式通車。市長陳其邁主持通車典禮時表示，海邦橋完工後，未來這處亞洲新灣區門戶的關節打通後，交通、生活將更加便利，約可紓解媽祖港橋50%運量，而後續媽祖港橋即將改建，未來捷運黃線也將串連整個南高雄，讓前鎮、鳳山交通路網更加便捷。
五甲與草衙地區被前鎮河分隔，兩側民眾欲往返通行對岸，需南至媽祖港橋繞行，對兒童、老人、行動不便或有通學、通勤需求者而言相當不便，也降低五甲公園綠地的利用率。此外，75期重劃區人口日益增加，車輛繞行易造成媽祖港橋交通壅塞，影響該地區交通順暢；興建跨越前鎮河人行、車行橋可完善前鎮河兩岸交通路網，紓解鄰近交通要道壅塞情形。
陳其邁指出，海邦橋是串連鳳山五甲與草衙地區最重要的連通道，可紓解媽祖港橋近5成的運量，感謝工程人員在短短17個月的時間迅速完工，在海邦橋完工後，接續媽祖港橋也會改建，緊接著捷運黃線也即將串連整個南高雄，將使前鎮、鳳山的交通路網更便捷。
高雄市工務局長楊欽富表示，海邦橋為橋面寬16.5公尺、長54.5公尺的鋼拱造型橋梁，採雙向一快一混車道，兩側設置2公尺寬人行道無障礙空間，工程經費約1億6384萬元，地點位於前鎮區鎮海路與中山四路、凱福街口。