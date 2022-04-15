醫病關係更貼近　急診ICU醫「這樣做」不冰冷

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林品安醫師表示，「與急診ICU阿嬤的約定」這個小故事發生在今年初，自己輪訓加護病房的第一天，也是阿嬤進加護病房的第一天。阿嬤因為急性腹痛前往醫院求診，最後診斷是缺血性腸炎敗血性休克，肚子和腸子有破掉，被送來彰基進行緊急的手術，腸子被切掉了一大段；因為阿嬤的慢性病蠻多的，有三高、紅血球增多症等，所以一開始覺得她的預後，可能不一定會太好。
身處加護病房 待病患如家人
林品安醫師感覺阿嬤和外婆有幾分神似，所以每次經過時都會多跟她說幾句話，在治療過程中是一波三折，期間還歷經肺炎、泌尿道感染，甚至是靜脈栓塞，但是阿嬤都一一的挺過來了。隨著阿嬤的病況逐漸改善，可以離開加護病房到普通病房，林品安醫師親自護送阿嬤前往，跟阿嬤的兒子進行交接後，感覺自己完成了一項非常有意義、有成就感的一項任務。
醫學治療理性 搭配感性音樂
林品安醫師指出，其實醫病都是互相的，如果多一點點的關心，他們會感受得到，也會回饋給我們，自己覺得醫病關係，就是建立在互相的信任，而且覺得用音樂好像其實也可以連結。
林品安醫師進一步指出，音樂是非常感性的，醫學是非常理性的，覺得就是人的兩個面向，他認為醫學與音樂少任何一個，好像都不是他的這種感覺，所以希望自己可以當一位「白袍鋼琴家」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53371
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