藝FUN券剩2周過期！不想買書看電影 網推「這裡」最好買
手上還持有藝FUN券的民眾，近日都密切收到簡訊、Email通知，提醒藝FUN券效期剩不半個月，4月30日23：59將逾期失效，呼籲民眾儘速領取使用。藝FUN券不像五倍券，在全國實體店家、攤商皆可使用，對於不想買書、看電影的民眾，一時間毫無靈感、不知怎麼花掉，紛紛上網求助。
批踢踢有網友發問，不想看電影、買書，也不缺文具跟禮品，還能怎麼使用藝FUN券？引起眾人加入討論，首選買法以墊腳石、金玉堂、誠品最熱門，由於店內商品多元，並非只有書籍和文具，逛一圈很容易就能一次用完600元，眾人大方分享自己的買法：「誠品書店和誠品電影院皆可」、「我拿去金玉堂買3C」、「誠品大樓買酒」、「去法雅客花掉」、「墊腳石，有賣襪子比較實用」、「誠品超市很好買」、「松菸誠品地下室港式餐廳可以用」。
內行網友還分享「花錢攻略」，先在金石堂網站下單，可以慢慢挑，不會到了現場不知要買什麼，再選店面取貨即可。就算不看書的人，也能到誠品採買小孩的玩具和桌遊，沒有想像中難脫手。
如果不想出門，藝FUN NEXT平台也分享藝文電商懶人包，讓民眾在家就能花掉藝FUN券。包括設計購物網站Pinkoi、禮物平台禮尚網GiftU都在列，或是可至各大售票網站買門票。Pinkoi也推出加碼，4月30日前一次用掉600元藝FUN券，加送600 P Coins及100元優惠券。