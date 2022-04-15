高雄今+58　陳其邁：跨縣市移動社區風險增加

高雄市今（15）日新增58例本土確診案例，高雄市長陳其邁說，今日娛樂場所相關的2人的是來自屏東的小吃店，密切接觸者因為匡列速度加快確診者增加到31人，居隔期間陰轉陽則有16人，分別去過台北、台中、花蓮，至於1例疫調中則是左營分局相關，外縣市旅遊史則有8人，隨著南北移動增加，回高雄社區風險也跟著提升。
對於高雄被列為高風險地區，陳其邁指出，今天確診人數超過一千人，若是增加個案速度快，呈現指數型成長，代表社區隱形傳播鍊多，而高雄近日最大宗仍是娛樂場所衍生事件，但到今天已經無確診個案，代表擴大篩檢策略，已經讓娛樂場所群聚收斂，今天相關娛樂場所也已經恢復營業。
陳其邁表示，新增個案還是以外縣市旅遊史最需要注意，若有外縣市旅遊史的訪客或家人，一定要做好健康管理和監測；面對疫情社區化風險高，昨日市府的專家會議，也研擬出提升院內感控計畫，這個計畫適用所有防疫單位，防疫措施要增加；至於相關活動也都要遵守防疫規定，長期密閉空間一定要戴口罩，請市民朋友務必配合。
※【NOWnews 今日新聞
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