美福惡臭議員批清運跳票　桃園環保局回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園區市議員參選人羅岳峰發布接街訪影片，表示居民都不敢隨便打開窗戶，吃飯也吃不下嚥，因為腐臭的味道伴就伴隨在周遭，衣服不敢放在陽台上，原本南崁溪運動的人潮，也已經消失了一個月，上述所產生的生活不便，皆來自於廢棄物清運計畫的跳票。而環保局原本可以開罰300萬，也只「重罰」了100萬，真是善於宣傳。
蘆竹區劉勝全議員表示，臭味持續到一週，民怨四起，當即聯絡環保局做「異味官能檢測」，但環保局只拿AQI數據搪塞了事，甚至推說稽查人員未帶異味偵測器，直言很難接受。他還原3/23現場會勘情形，美福以土木技師鑑定，推託結構有問題，試圖延緩清運進度，卻不願意出示報告內容，更被消防局當場打臉，直言無良廠商應道歉賠償。
桃園市環保局則發出新聞稿表示，美福公司火災造成的粒狀污染物及異味，經環保局裁處500萬元罰鍰，另該公司因未於4月12日完成惡臭廢棄物的清理，再祭100萬元罰鍰，並再限期於文到二周內需完成6樓廢棄物清理，一切依法辦理，沒有吃案。另自3月24日開始迄今，環保局所收到的民眾因火災因素損失的登記，已持續轉交給區公所，目前區公所也持續協助民眾與業者的求償協商。
環保局也說，若民眾請求依公害糾紛法辦理，依該法規定，若涉及損害賠償則需由當事人提出申請調處。環保局也說，公害糾紛調處需雙方合意，方得成立。若有一造當事人不同意，則調處不成立，得逕向法院提起民事訴訟或於14日內申請行政院環境保護署所設公害糾紛裁決委員會進行裁決。這個機制一直都在，民眾可以隨時來申請，環保局並未吃案。