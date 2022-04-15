接觸確診記者仍出席引議 陳時中：1分鐘前才快篩是陰性
中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增1284例COVID-19確定病例，分別為1209例本土個案及75例境外移入，本土病例史上首次破千。而本場記者會另一焦點在於，指揮官陳時中與發言人莊人祥曾與確診者接觸，早上一度傳出可能不主持記者會，但記者會前夕兩人還是決定出席，陳時中解釋自己記者會前1分鐘剛完成快篩是陰性，要記者們放心。
新北市昨日舉行居家照護計畫啟動的記者會，結果有與會記者確診，出席記者會的陳時中與莊人祥成為接觸者，均需自我健康監測，早上一度傳出可能不會參加防疫記者會，但最終還是決定出席，陳時中表示記者會前1分鐘已完成快篩，並當場拿出一條線的陰性結果自我證明。
而有媒體質疑，參與昨日記者會的媒體記者們不能參加今天的防疫記者會，但陳時中和莊人祥卻可以主持，陳時中則解釋是因為接觸程度不同，強調自己與莊人祥和確診記者在當場的互動很少，均有戴口罩也有相隔一段距離，因此僅需自我健康監測。
而新北市長侯友宜與其他記者，因為可能在之前就與該確診記者有較密切接觸，因此適用的規範也不一樣，但都是按照規定實施。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。