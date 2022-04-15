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「赤木晴梓」25秒啪啪片掀議　球迷：這影片也太久

▲「赤木晴梓」梓梓25秒養眼片引起熱議。（圖／梓梓IG）
▲「赤木晴梓」梓梓25秒養眼片引起熱議。（圖／梓梓IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-15 17:36:34

董梓甯（梓梓）為前《大學生了沒》節目班底、女團「伊梓帆」隊長，身材傲人的她，32E美胸被老司機孫生讚是「完美水滴型」，加上23吋水蛇腰，令大批粉絲為之傾心，去年加入台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」擔任隊長。近日梓梓一段跳應援舞的影片曝光，短短25秒，2天累積逾8萬觀看次。

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▲梓梓曬臀部曲線。（圖／梓梓IG）
▲梓梓出道12年，活躍綜藝圈。（圖／梓梓IG）
▲梓梓有真人版娜美的封號。（圖／梓梓IG）
▲▼梓梓能輕鬆駕馭戰袍級泳衣。（圖／梓梓IG）
▲梓梓性感擺拍。（圖／梓梓IG）
▲梓梓擁有E罩杯好身材。（圖／梓梓IG）
▲梓梓擁有E罩杯好身材。（圖／梓梓IG）
梓梓在粉專公開這段影片，她一頭及腰長髮披肩，穿緊身啦啦隊服，豐滿上圍令人難以忽視，激短裙緣直逼大腿根部，她手拿加油扇，身體隨音樂彈跳，跟著節奏用力拍打扇子，波濤洶湧的畫面頗吸睛，最後還梓梓拉了一下裙子，避免安全褲走光。

▲▼梓梓賣力跳應援舞，展現力與美。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
▲▼梓梓賣力跳應援舞，展現力與美。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
▼梓梓賣力跳應援舞，展現力與美。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
▲▼梓梓賣力跳應援舞，展現力與美。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
▲▼梓梓展現扎實的舞蹈底子。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
▲▼梓梓賣力跳應援舞，展現力與美。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
被粉絲暱稱是「赤木晴梓」的梓梓，發文透露贏球的喜悅，並預告下週末記得到球場看球，「晴梓都在」，粉絲紛紛回應：「看到晴梓隊長跟我夢贏球！開心開心」、「這影片也太久，看了一個小時」、「梓梓真的很漂亮」、「每天下班看妳跳舞心情就會好一點」、「賞心悅目」、「梓梓也太瘦了，那個腰好可怕」、「確定有人在認真看球賽嗎」！（編輯：楊穎軒）

▲梓梓在「Formosa Sexy」擔任隊長。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
▲梓梓在「Formosa Sexy」擔任隊長。（圖／Chloe 董梓甯臉書）

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