「赤木晴梓」25秒啪啪片掀議　球迷：這影片也太久

董梓甯（梓梓）為前《大學生了沒》節目班底、女團「伊梓帆」隊長，身材傲人的她，32E美胸被老司機孫生讚是「完美水滴型」，加上23吋水蛇腰，令大批粉絲為之傾心，去年加入台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」擔任隊長。近日梓梓一段跳應援舞的影片曝光，短短25秒，2天累積逾8萬觀看次。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲梓梓出道12年，活躍綜藝圈。（圖／梓梓IG）▲▼梓梓能輕鬆駕馭戰袍級泳衣。（圖／梓梓IG）▲梓梓擁有E罩杯好身材。（圖／梓梓IG）梓梓在粉專公開這段影片，她一頭及腰長髮披肩，穿緊身啦啦隊服，豐滿上圍令人難以忽視，激短裙緣直逼大腿根部，她手拿加油扇，身體隨音樂彈跳，跟著節奏用力拍打扇子，波濤洶湧的畫面頗吸睛，最後還梓梓拉了一下裙子，避免安全褲走光。▲▼梓梓賣力跳應援舞，展現力與美。（圖／Chloe 董梓甯臉書）▲▼梓梓展現扎實的舞蹈底子。（圖／Chloe 董梓甯臉書）被粉絲暱稱是「赤木晴梓」的梓梓，發文透露贏球的喜悅，並預告下週末記得到球場看球，「晴梓都在」，粉絲紛紛回應：「看到晴梓隊長跟我夢贏球！開心開心」、「這影片也太久，看了一個小時」、「梓梓真的很漂亮」、「每天下班看妳跳舞心情就會好一點」、「賞心悅目」、「梓梓也太瘦了，那個腰好可怕」、「確定有人在認真看球賽嗎」！（編輯：楊穎軒）▲梓梓在「Formosa Sexy」擔任隊長。（圖／Chloe 董梓甯臉書）天之乳女星泡湯留影 「浴袍沒繫好」畫面超震撼王少偉突發文「戀愛了、公開戀情」 對象不是許藍方148宅男甜心狂喝豆漿G變H罩杯 崩壞亮點掩蓋雄偉內在美