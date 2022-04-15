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兇版黃捷自爆差點「幽閉恐懼症」　受困廁所原因曝光

▲「兇版黃捷」林襄差點幽閉恐懼症，自爆受困廁所。（圖／林襄臉書）
▲「兇版黃捷」林襄差點幽閉恐懼症，自爆受困廁所。（圖／林襄臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-15 15:29:00

《Help！女孩花惹Fun》節目最近以「校園喪屍」為題材，並邀請粉絲在節目中演出「殭屍」一角，除了可以近距離與樂天女神沐妍、陳伊、林襄、Yuri互動之外，還能看到她們穿上制服短裙在校園裡奔跑，其中被封為「兇版黃捷」的林襄，因為要躲殭屍而躲在廁所，「幽閉恐懼症」直接發作。

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▲樂天女神們穿上制服短裙在校園裡奔跑，左至右為陳伊、Yuri、林襄、沐妍。（圖／狼谷娛樂提供）
▲樂天女神們穿上制服短裙在校園裡奔跑，左至右為陳伊、Yuri、林襄、沐妍。（圖／狼谷娛樂提供）
沐妍、陳伊、林襄、Yuri原本計謀想要吸引殭屍（粉絲），把他們關進教室裡，沒想到反將一軍、計畫失敗，反而一直被殭屍追逐，尤其陳伊、林襄率先躲進廁所，但被殭屍發現，不斷猛敲廁所門，導致陳伊、林襄無法脫逃，林襄害怕表示：「我們真的是無路可逃，只能先往廁所裡躲，結果差點得幽閉恐懼症。」陳伊笑說她沒關到殭屍，反而把自己關在廁所裡面。

連續錄影48小時，沐妍、陳伊、林襄、Yuri，必須想辦法躲過2天一夜的殭屍追逐，並在隔天搭上救援專車，才算逃脫成功，而錄影當晚，4位主持人必須搭帳篷、準備伙食，在學校過夜，並且不能被殭屍發現，陳伊形容很像野外求生，沐妍甚至拿起樹枝，自己生火煮東西跟取暖。

另外，Yuri也被殭屍包圍，剩下沐妍必須救其他人，不斷聲東擊西，驚險將Yuri獲救出來，眼框泛淚的Yuri表示：「差點哭出來！真的是被殭屍嚇死了！看到沐妍為了救我出來，賣力敲門把殭屍吸引到她那邊，我真的是太感動了。」

▲樂天女神們入侵校園。（圖／狼谷娛樂提供）
▲樂天女神們入侵校園。（圖／狼谷娛樂提供）

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