為后不如為娼！北齊胡太后縱慾一生　最終歸宿竟是青樓？

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武成帝在位期間，因重用段韶、斛律光、高長恭等名將，數度大破敵國北周、力抗突厥入侵，也算是有過一段輝煌歲月，但他在位短短才幾年，就在565年時禪位給太子高緯，尊為太上皇帝，繼續在幕後主政，直到天統4年12月駕崩，年32歲，在這之後，胡皇后便由太上皇后成為皇太后。
雖說高湛有過那麼一點治國的功績，但私德卻相當敗壞，曾因垂涎嫂子李祖娥美貌，而以其兒子的性命，威脅對方與他私通；他的元配胡皇后也不是1個安分守己的女人，不但與權臣和士開苟合，在和士開死後，又多次藉出宮赴佛寺參拜為由，與淫僧曇獻私通。
不只如此，胡太后還以聽講佛法為藉口，將曇獻及一干僧人都帶入後宮，與曇獻翻雲覆雨，連這些僧人私底下都稱呼曇獻為太上皇，可見胡氏與曇獻的關係有多「密切」。為了怕被兒子高緯知道，胡氏還將這些僧人打扮成尼姑，塗粉畫眉的遮掩起來。
雖然高緯一早便聽說母后行為不檢，但一開始也沒有信以為真，只當是深宮中一些捕風捉影的事。直到有天，高緯在胡太后殿中看見2個妝容艷麗的年輕尼姑，欲強迫2人侍寢，發現對方竟然都是男子，一怒之下，才將胡太后的醜事也一併翻了出來，曇獻被高緯處死，胡太后也就此被幽禁。
跟男人們亂來，而被自己的兒子「處理」，胡太后已經夠憋了，遺憾的是，高緯即位時，北齊政權早已搖搖欲墜，高緯本身也是個荒淫無道之君，不僅殺害兄長高綽，最大的致命傷還是誅殺名將高長恭、斛律光，使得北齊失去能抗擊北周侵略的將才。就這樣，北齊至終在西元577年，因北周攻打、高緯被俘而滅亡。
正史上關於胡太后在亡國之後的記載，主要是在《北齊書》和《北史》，寫到：「齊亡入周，恣行奸穢。隋開皇中殂」，大意是北齊滅亡後，胡太后到了北周，仍然恣行奸穢，直到隋朝開皇年間去世。而她的兒子則在不久後就被北周的皇帝以謀反罪，將其與幼子高恆賜死，並連帶殺死北齊宗室多名男子。
關於「胡太后為娼」的說法，據悉在正史中並無記載，後世之所以會有這樣的傳說，可能是源自野史《南北史演義》第79回，裡頭有段話，說到北齊覆滅後，胡太后和高緯的皇后穆黄花一起流落街頭，此時的胡太后才40歲左右，因缺少謀生技能，又想著媳婦風華正茂，自己也風韻猶存、面容姣好，因此就想到了個荒誕的主意-經營青樓並親自下海，從此長安城裡就出現了千古奇觀，2位前朝皇后同時為妓，生意還十分興隆。胡太后樂於這樣的生活模式，甚至還對穆黄花說出「為后不如為娼」的話。
不過，《南北史演義》畢竟是演義，文學加工的可能性居多，不排除作者是根據正史中的「恣行奸穢」4個字，進行了加油添醋的創作，也藉此嘲諷胡太后在國破家亡後仍然淫慾不止，落了個遺臭萬年的下場。