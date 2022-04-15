高雄今新增58例　陳其邁：高雄已啟動類三級防疫措施

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針對啟動居家照護部分，陳其邁表示，隨著疫情社區化，未來感染數一定會增加，目前是輕症、無症狀的多，從預防概念上，應該要分散到基層診所，這是一個比較完整的照顧，才能應付大量確診者，因為醫院是要留給重症或是高危險族群的病患來居住。
陳其邁表示，居家照護部分已跟中央提出申請，應該很快會核准，高雄也為此準備很久，隨時都可以做，都已經準備好了。初步會採取全人照顧、分級醫療處理，保持真正急重症需要的醫療量能，明天就會正式對外說明。
隨後，衛生局簡技潘炤穎表示，就高市娛樂場所沒有新增個案，外縣市旅遊史部分，其中個案32034他在4月12日有參加演唱會坐在黃三區。個案31023在中部與確診個案有一起唱KTV，個案32035在台中有參加宮廟活動。
至於，目前疫調中的左營分局事件，在疫調過程發現，左營分局有十層樓，八樓有二位確診個案，七樓有七位確診個案，六樓有一例，現鎖定相關對象，這名對象31365現做擴大肅列與採檢中。
足跡方面有享溫馨KTV博愛店、羽球館、餐飲店、文理補習班、統聯客運等，另您好台灣鹽酥雞在4/11晚間19:00~21:00同時有多位確診者一起聚集，民眾應特別注意有無足跡重疊。
陳其邁也請市民放心，在左營分局的勤務，同仁經過勤務規劃和調整，對於整體的治安工作不會受到影響。經市府初步清查，左營分局總共有9加1人確診，其中1人為橋頭地檢署派駐在分局的外役人員，且確診者除了是內勤人員外，也都集中在特定樓層。市警局目前已經協請保安警察大隊支援分局勤務，分局外勤業務不受影響。
陳其邁說，市府初步清查，這波感染源研判是其中1人在社區接觸，因此已排除是職場或工作接觸被感染。目前已採取加嚴防疫措施避免感染風險，也調動人力維持治安勤務，受影響的僅有分局內勤勤務，打擊治安犯罪部分不受影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。