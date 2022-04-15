中捷藍線何時可動工？　市府：若交通部核定10年內完工

台中市議會今 (15) 日進行軌道建設的進度的專案報告。市議員陳淑華針對台中捷運藍線何時可動工？並要求市府要加緊腳步讓中捷藍線早通車。交通局長葉昭甫表示，目前已送綜合規劃到交通部，若交通部核定， 10 年內就可完工。

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陳淑華指出，她最早發現到這個問題並建議台中市捷運藍線地下化路線應延伸過東海大學，對台灣大道 4 段交通衝擊較小，將改善交通畢其功於一役。 2018 年市府鬆口同意捷運藍線在辦理綜合規劃時納入， 2020 年曝光的藍線綜合規劃也納入將安和路過東海大學改採地下化，並增設中港轉運站。

陳淑華說，台灣大道四段從安和路到工業區一路的交通壅塞情況相當嚴重，該路段匯聚了來自海線方向進入市區、台中工業區、中科的車流，交通繁忙、車輛堵塞嚴重。

另外，台中捷運藍線計畫原規劃地下路線過高速公路、高鐵、筏子溪後就改走高架並在安和路浮出路面，剛好是台灣大道交通最壅塞的路段之一。陳淑華說，捷運藍線綜合規劃納入將安和路過東海大學改採地下化，並增設中港轉運站，將改善交通畢其功於一役。

陳淑華提出，藍線市政府站，應擴大至少由文心路到惠中路，因惠中路文高用地現已部份變更為機關用地，未來可能規劃為市府第二辦公大樓，附近又有百貨商圈，應共同與市府大樓整體規劃，讓市府、二辦及百貨商圈人潮匯聚，創造捷運場站最大價值。

對此，盧秀燕指出，她上任後優化調整捷運藍線許多部份，包括調整東海段，將原可行性研究的高架化調整為地下化捷運，並調整將會造成交通衝擊、阻隔安和路出入的出土段，移到車流較小的地方。前市長林佳龍任內有諸多議員極力爭取要將東海地下化，但前林市長送到交通部跟行政院的可行性研究版本都沒有，她上任後聽見地方民眾的聲音，目的就是要讓捷運藍線更便於民。