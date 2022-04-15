高雄足跡曝　鹽酥雞店有多名確診者到訪

高雄市今（15）日新增58例本土確診案例，今日娛樂場所相關的2人的是來自屏東的小吃店，密切接觸者增加到31人，居隔期間陰轉陽則有16人，至於1例疫調中則是左營分局相關，外縣市旅遊史則有8人，高雄市政府也公布今日的確診者足跡，其中一間鹽酥雞店就有5名確診者足跡。
今日足跡包括鼓山區PolyLulu瑞豐門市、享溫馨KTV巨蛋店、賴桑壽司屋高雄美術館店；前鎮區PolyLulu統一時代百貨門市、聚北海道鍋物高雄夢時代店、爬格子國語文補習班、IKEA高雄店；鳥松區羽傑國際羽球會館；左營區廣招英溫州餛飩大王、您好台灣鹽酥雞；鹽埕區早安美芝城鹽埕五福概念店、里歐早午餐五福二店；鳳山區工協市場；大樹區東照山關帝廟；仁武區板塊牛排仁武店。
以及苓雅區三商美福苓雅門市、餃肚手工餃子專賣舖、環球影城；新興區正忠排骨飯六合店、江海豆漿六合店、7-11高銀門市、好麵食堂、姿也美容院；楠梓區捷勝文理補習班、藍田玉接待中心；統聯客運台北轉運站到技擊館；台鐵普悠瑪422車次花蓮到高雄、區間車3051車次高雄到屏東；高鐵0157車次板橋到左營；三民區極鮮火鍋澄清店、大樂購物中心、第一名火烤兩吃正忠店。
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