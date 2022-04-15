T1／高雄海神最後主場週　最快週六鎖定季後賽頭號種子

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經歷換帥後2場敗仗的陣痛期，上週日臺南台鋼獵鷹作客台灣啤酒英熊將士用命，演出逆轉奪下對戰三連勝，代理教頭劉孟竹終於拿下代掌兵符後首勝，此戰作客高雄全家海神，寄望能再接再厲，全力爭取隊史首度連勝，將與桃園雲豹的勝差繼續拉近到半場。
雖然獵鷹士氣正旺，但海神近況更夯，正處三連勝小高潮，持續坐穩聯盟龍頭寶座，加上兩隊前4次對戰，海神全都贏球收場，且平均勝分達19.8分，如何破解海神布銳克曼（Jason Brickman）和庫薩斯（Mindaugas Kupsas）的擋拆連線，將成為獵鷹防線的最大考驗。
海神一哥胡瓏貿上週因傷休兵，但「高砲塔」吳怡斌頂替空缺，打出生涯代表作，幫助海神輕取新北中信特攻，本週胡瓏貿能否歸隊上陣還是未知數，若續掛免戰牌，吳怡斌可望再獲先發機會，繼續扮演海神奇兵X因子。
週六（16日）17:30 新北中信特攻VS 臺中葳格太陽
新北中信特攻上週釋出洋將厄力（Cleanthony Early），亞洲外援查拉帝（Chanatip Jakrawanw）也因國家隊徵招先行回國，洋將凱（Kevin Allen）也在日前賽事中扭傷。新北中信特攻如何在團隊陣容上做出應變，持續推進季後賽的席次，將是教練團需要面對的課題。
臺中葳格太陽塔克（Anthony Tucker）近四戰平均可砍下27.5分、7.25籃板、6助攻。雙方上次於臺體大體育館交手，塔克下半場狂砍19分，三分球投進5顆且命中率百分百，把比賽一波瞬間帶走，最終以20分差帶領臺中葳格太陽贏球。
臺中葳格太陽丁聖儒與新北中信特攻林韋翰在高中時皆已經是家喻戶曉的組織型控衛，畢業後都在各自的道路上打出很不錯的成績，雙方在場上的對位勢必十分精彩。
週日（17日）15：00 桃園雲豹VS高雄全家海神
面對和臺南台鋼獵鷹的第五名之爭進入白熱化，桃園雲豹上週六經歷對新北中信特攻敗仗後，教練團人事大地震，總教練王志群請辭離隊，改由總經理蘇翊傑暫代兵符，此戰將是蘇翊傑帶兵首戰，執教表現備受關注。
蘇翊傑執教首戰就遇硬仗，將作客聯盟龍頭高雄全家海神，本季前4次交手，雲豹苦吞對戰四連敗，加上雲豹目前正陷三連敗低潮，近2戰平均失分高達129.5分，如何找回防守專注力，壓制海神巨大的攻守威力，將是雲豹求勝的首要課題。
此戰也將是海神本季例行賽主場最終戰，即使海神週六無法提前鎖定聯盟第一排名，在自家主場的關門戰只要奪勝，也可自力坐上聯盟例行賽龍頭寶座，成軍首年就打出佳績，在聯盟掀起海神狂潮。
週日（17日）17:30 臺南台南獵鷹VS臺中葳格太陽
桃園雲豹與臺南台鋼獵鷹從開季以來打的掙扎，例行賽第五名可與第四名在打三戰兩勝的挑戰賽（第四名未戰先獲一勝），為晉級季後賽保有一線生機。臺南台鋼獵鷹團隊近況持續進步，有望帶著這股氣勢衝擊季後賽席位。
獵鷹洋將賈西亞（Chuck Garcia）近三戰平均可拿下26分、6.6籃板，臺中葳格太陽洋將桑尼（Sani Sakakini）近三戰平均可拿下23分、15.3籃板。兩位在職業賽場上打滾多年的外援，表現都十分穩定且高昂，皆為球隊做出相當大的貢獻。
本季兩隊前4次交手，獵鷹全敗居下風，雖然在首次對戰險些奪勝，但隨後3次交手，獵鷹都遭太陽痛宰，三分火力的發揮成了獵鷹求勝關鍵，身為聯盟三分火力最弱球隊，獵鷹日前對戰台灣啤酒英熊，團隊三分砲火終於復甦，單場飆進15記三分球，遠優於本季平均10.3球，若能延續火熱表現，有機會和太陽一搏。
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