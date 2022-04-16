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Omicron是嬰幼兒大敵？染疫致死率高於流感　醫教5招自保

▲目前12歲以下的兒童及嬰幼兒尚無COVID-19疫苗可用，讓許多家長憂心染疫風險。（示意圖／取自pixabay）
▲目前12歲以下的兒童及嬰幼兒尚無COVID-19疫苗可用，讓許多家長憂心染疫風險。（示意圖／取自pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-16 12:35:09

新冠疫情進入第三年，仍持續在全球各地延燒，近日Omicron的亞變種「BA.2」席捲美國，成為當地現行主流病毒株，中央流行疫情指揮中心昨（15）日公布新增1209例本土病例，台灣本土疫情首次單日破千例，指揮官陳時中接受媒體採訪表示：「破萬例有可能，要看疫情發展」。台灣疫情升溫，民眾繃緊神經，嚴防Omicron BA.2盛行。

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接種疫苗是目前公認對付Omicron BA.2最有效的方法。只是12歲以下的兒童與嬰幼兒，至今還是沒有COVID-19疫苗可以施打。小禾馨懷寧小兒專科診所院長張亞玫表示，門診常有憂心的家長，擔心孩子沒有打疫苗，一旦感染Omicron BA.2恐演變成重症。

▲小禾馨懷寧小兒專科診所院長張亞玫（圖右）表示，診間常有家長憂心小孩染疫的併發症風險。（圖／禾馨提供）
▲小禾馨懷寧小兒專科診所院長張亞玫（圖右）表示，診間常有家長憂心小孩染疫的併發症風險。（圖／禾馨提供）
張亞玫進一步說明，目前台灣尚未出現Omicron BA.2兒童重症的案例。以鄰近的香港來說，在第五波大流行（2022年2月5日到2月28日）期間，共有1147位兒童因感染Omicron而住院（80.21%小於5歲），其中117人出現神經方面的症狀，以熱痙攣最常見，21位入住加護病房的兒童中有4人死亡，死亡者當中有1人患有慢性疾病。因此當兒童感染Omicron BA.2，的確是有重症的疑慮，必須格外小心。

若是兒童感染新冠肺炎的主流變異株Omicron BA.2，有較高機會可能出現多系統發炎症候群，致死風險高於流感，1歲以下的嬰幼兒更是併發症的高危險群。感染後臨床上多會顯現發燒、流鼻水、咳嗽、倦怠、嘔吐、腹瀉等症狀。張亞玫提到，國外還是有一些無症狀感染的兒童病例，因為症狀和一般感冒十分相似，若是出現上述症狀，醫師通常會建議進行抗原快篩或PCR核酸檢測，有助於正確釐清病情。

在藥物治療方面，現行的新冠肺炎治療藥物，幾乎不建議用於12歲以下的孩童，因此讓染疫孩童的治療變得更棘手。在兒童可以接種的COVID-19疫苗問世前，張亞玫提醒「5招」自保，兒童防疫目前還是只能透過保持安全社交距離、戴口罩、勤洗手、隨身攜帶使用清潔消毒用品，並且減少進出公共場合及密閉空間，達到杜絕病毒的目的。

張亞玫也建議，家中平時就應備妥一些居家快篩試劑，如有症狀就能自行篩檢，再視篩檢結果選擇到診所或專責的醫療醫院就診。另外，建議平時把家人的健保卡、COVID-19疫苗接種紀錄卡及簡單的常用物品，例如手機充電線等，集中擺放在固定位置，以備不時之需。

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