確診怪罪阿妹演唱會沒禁飲食？北市府駁：全程強制戴口罩
天后張惠妹暌違7年重返台北小巨蛋開唱，一連在台北小巨蛋舉辦12場演唱會，卻不斷傳出歌迷確診，至今（15）日已累計18人確診。台北市副市長黃珊珊表示，演唱會從頭到尾都要求強制戴口罩，高雄確診案例沒有跟其他確診案例在同一區塊，盼有證據拿出來依法處理。
北市府今日下午舉行防疫因應記者會，媒體詢問高雄市長陳其邁痛批，疫調發現張惠妹演唱會現場根本沒有禁飲食，質疑檢查機制有問題。對此，黃珊珊回應表示，今天台北捷運公司有發新聞稿表示，阿妹演唱會從頭到晚尾強制要戴口罩，高雄的確診案例比對過並沒有跟其他確診的案例在同一區塊。
黃珊珊表示，有證據就拿出來依法處理，有沒有戴口罩相信現場有工作人員與其他民眾，希望能就事論事。
媒體詢問北市發放公費快篩點比新北市少，是否會加強媒合？黃珊珊表示，公費快篩機制是中央選定，快篩的點是中央選，北市發現中央選定不足，有在萬華區有另外配送的點，重點不是配送快篩劑，快篩劑需要醫生評估才能拿，北市所有民眾可以到7大院區做PCR篩檢，北市不會特別在某個診所放快篩劑，有放一些是讓有症狀的人去看病時，讓醫生早一點採檢，早一點知道。
※【NOWnews 今日新聞
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